Al-Nassr vê crise financeira atrasar planejamento da temporada

O Al-Nassr atravessa um momento delicado nos bastidores e enfrenta dificuldades para planejar a temporada 2026/27. De acordo com informações divulgadas pelo jornal saudita Arriyadiyah, nesta terça-feira (14), a equipe de Cristiano Ronaldo acumula dívidas que impedem, neste momento, tanto a contratação de reforços quanto o pagamento de salários de parte do elenco.

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Segundo uma fonte ligada ao clube, o problema não está na falta de repasses do Ministério do Esporte ou da Liga Profissional Saudita. O Al-Nassr já recebeu todos os recursos previstos pelos programas de apoio ao futebol local. A decisão sobre como utilizar esse dinheiro, porém, depende exclusivamente da diretoria do clube.

Dessa maneira, a administração precisa definir um plano para equilibrar as contas antes de investir no mercado. De acordo com a publicação, o valor das dívidas já supera a receita disponível, o que trava qualquer movimentação para a chegada de novos jogadores.

Além das restrições nas contratações, a crise financeira também afetou o pagamento de salários. Antes de registrar novos atletas, o Al-Nassr ainda terá de apresentar às autoridades responsáveis documentos que comprovem sua capacidade financeira, algo que, até agora, não aconteceu.

Cristiano Ronaldo já havia demonstrado insatisfação com diretoria do Al-Nassr

Os problemas financeiros surgem meses depois de Cristiano Ronaldo tornar pública sua insatisfação com a condução do clube. Em fevereiro, o atacante chegou a boicotar partidas do Campeonato Saudita como forma de protesto.

Na ocasião, o português criticava o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), alegando que o órgão priorizava investimentos no Al-Hilal em vez do Al-Nassr. Posteriormente, o PIF reduziu sua participação no Al-Hilal e também passou a estudar a venda total ou parcial dos 75% que possui no Al-Nassr.

Esse movimento faz parte de uma estratégia mais ampla do governo saudita para diminuir os gastos públicos, cenário que também ajuda a explicar as dificuldades financeiras enfrentadas atualmente pelo clube.

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