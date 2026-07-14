Alemanha avança para contratar Jurgen Klopp como novo técnico

Jurgen Klopp está cada vez mais próximo de assumir o comando da seleção da Alemanha. De acordo com informações publicadas pelo jornal alemão Bild, a Federação Alemã de Futebol (DFB) avançou nas negociações para contar com o treinador e já iniciou conversas com a Red Bull para viabilizar sua liberação.

LEIA MAIS: Al-Nassr vê crise financeira atrasar planejamento da temporada

Nesta terça-feira (14), dirigentes da DFB se reuniram, em Munique, com Oliver Mintzlaff, diretor executivo da Red Bull. O encontro teve como objetivo discutir uma solução para encerrar o vínculo de Klopp com a empresa, onde ele ocupa o cargo de diretor global de futebol até 2029.

A expectativa é de que as partes cheguem a um acordo em breve. Agora, Mintzlaff viajará para Nova York para conversar diretamente com Klopp durante a final da Copa do Mundo de 2026. O treinador está nos Estados Unidos atuando como comentarista da MagentaTV e encerrará esse compromisso após a decisão do torneio.

As negociações já vinham acontecendo nos bastidores. Na semana passada, Klopp teve uma longa reunião com Bernd Neuendorf, presidente da DFB, e Hans-Joachim Watzke, vice-presidente da entidade. O encontro aconteceu em Nova York e serviu para alinhar os detalhes do projeto para a seleção alemã.

De acordo com o Bild, o acordo prevê um contrato válido até depois da Copa do Mundo de 2030. Além disso, Klopp deverá receber um salário superior ao de Julian Nagelsmann, seu antecessor no cargo, que ganhava cerca de sete milhões de euros por temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.