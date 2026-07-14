Palmeiras negocia empréstimo de Luighi para clube dos EUA

O Palmeiras quer mais rodagem para o jovem atacante Luighi. O clube, então, negocia o empréstimo do jogador ao New York City, dos Estados Unidos. Os norte-americanos querem que o atleta fique por um ano, enquanto o Verdão deseja contrato de apenas seis meses. A informação inicial foi da ESPN.

Além disso, New York City deve ter a opção de compra após empréstimo de Luighi. Os clubes alinharam o valor na casa dos R$ 35 milhões. Em breve, estafe do jogador e clube conversarão.

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O clube entende que uma mudança de ambiente beneficiará a evolução de Luighi no futebol profissional. Independentemente do modelo de negócio, a prioridade da diretoria é transferir o atleta para onde ele possa jogar com regularidade.

Luighi tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029, mas ainda não conseguiu se firmar entre os profissionais. Em 2026, o atacante disputou 18 jogos, sendo apenas quatro como titular. Ele entrou em campo 45 vezes pelos profissionais.

Além de Luighi, o Palmeiras negocia outra saída nesta janela. O zagueiro Naves está a caminho do Necaxa, do México, por 3 milhões de dólares fixos (cerca de R$ 15,2 milhões).

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