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Luis de la Fuente abre o coração sobre a classificação da Espanha para a final: &#8220;Falta um passo&#8221;

Luis de la Fuente abre o coração sobre a classificação da Espanha para a final: &#8220;Falta um passo&#8221;
Luis de la Fuente abre o coração sobre a classificação da Espanha para a final: “Falta um passo” -

A Copa do Mundo de 2026 já tem o seu primeiro finalista. Nesta terça-feira, no AT&T Stadium, em Dallas, a Espanha fez uma partida praticamente perfeita diante da França, venceu o jogo por 2 a 0 – gols de Oyarzabal e Pedro Porro – e garantiu a sua classificação para a grande decisão do próximo domingo, no Metlife Stadium, em Nova York.

Desse modo, a Espanha volta a disputar uma final de Copa do Mundo depois de 16 anos, quando conquistou o seu primeiro troféu, na África do Sul, em 2010. Sendo assim, o técnico Luis de la Fuente abriu seu coração para falar sobre a emoção de classificar o país para uma final de Copa do Mundo. O treinador celebrou a vaga na decisão, mas salientou que ainda falta um passo para o apogeu.

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Agora é difícil descrever o que se sente, mas deve ser algo semelhante à felicidade e ao orgulho de liderar profissionais como estes. Falta um passo para dar e vamos tentar conquistá-lo. Com certeza, existe muita tensão acumulada agora, é uma enorme responsabilidade. Estar na final da Copa do Mundo é um luxo reservado apenas para alguns poucos escolhidos, e você precisa aproveitar tudo isso. Quando começamos, há quase quatro anos, com uma ideia, nos mantivemos firmes nela e isso nos trouxe até aqui”, disse o treinador.

De la Fuente também não mediu palavras para elogiar a atuação do time não apenas nesta terça, como também durante toda a Copa do Mundo. O treinador bradou que a Espanha “é a melhor equipe do mundo” e que vão com tudo para a grande final do próximo domingo, em Nova York.

“O jogador espanhol é o melhor do mundo, sabe como se comportar em cada fase. Ordem, equilíbrio, esforço e talento descomunal. O time é muito comprometido. Enfrentávamos uma das melhores seleções do mundo, mas somos a melhor equipe do mundo. Equipe. Isso é imparável. É uma grande conquista do futebol de Espanha. Devemos valorizar. Esse time não se conforma com isso. Vamos brigar para tentar conseguir esse campeonato, cujas dimensões são sensacionais”, finalizou.

 

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