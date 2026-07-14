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Possível final da Copa pode quebrar jejum de 96 anos

Possível final da Copa pode quebrar jejum de 96 anos
Possível final da Copa pode quebrar jejum de 96 anos -

A Argentina pode levar a Copa do Mundo a uma marca que não aparece desde a primeira edição do torneio. Se vencer a Inglaterra nesta quarta-feira (15), a atual campeã mundial enfrentará a Espanha na final e fará a primeira decisão entre seleções de países que falam o mesmo idioma desde 1930. A Espanha já garantiu vaga na decisão ao derrotar a França por 2 a 0, nesta terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Arlington. Agora, espera o vencedor de Argentina x Inglaterra, semifinal marcada para esta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium. Com isso, uma possível classificação argentina criaria uma final entre duas seleções hispânicas, algo que só ocorreu na estreia da história das Copas.

Em 1930, Uruguai e Argentina decidiram o primeiro Mundial, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Na ocasião, os uruguaios venceram por 4 a 2 e, dessa maneira, conquistaram o título diante dos argentinos. Depois disso, nenhuma final voltou a reunir dois países com o mesmo idioma predominante.

Desde então, as decisões sempre cruzaram seleções de idiomas diferentes. Houve encontros entre italianos e tchecos, alemães e húngaros, brasileiros e suecos, ingleses e alemães, argentinos e holandeses, franceses e croatas, além de outras combinações. Todavia, mesmo em finais entre países europeus, como Itália x França em 2006 ou Espanha x Holanda em 2010, os idiomas principais não eram os mesmos.

Espanha já espera rival

A Espanha chegou à final depois de superar a França na semifinal. Assim, voltou à decisão da Copa pela primeira vez desde 2010, quando venceu a Holanda e conquistou seu único título mundial. Agora, tornou possível o bicampeonato contra Argentina ou Inglaterra.

Caso a Argentina avance, a final inegavelmente terá o espanhol como traço comum. A seleção sul-americana buscará mais uma decisão depois do título de 2022, enquanto a Espanha tentará repetir a campanha campeã de 2010. Além disso, o confronto reuniria duas escolas históricas ligadas ao futebol de posse, técnica e pressão por protagonismo em Copas.

Por outro lado, se a Inglaterra eliminar a Argentina, a final manterá o padrão das últimas décadas. Nesse cenário, Espanha e Inglaterra fariam uma decisão entre seleções de idiomas diferentes, como ocorreu em todas as finais disputadas depois de 1930.

1930 segue como único precedente

A final de 1930 permanece como o único precedente direto para essa possível marca. Uruguai e Argentina dividiam idioma, fronteira regional e uma rivalidade forte no futebol sul-americano. Além disso, chegaram à decisão como protagonistas do início da história do Mundial.

Naquele torneio, a Argentina passou pelos Estados Unidos na semifinal. Já o Uruguai eliminou a Iugoslávia. Depois, na decisão, os uruguaios viraram o jogo no segundo tempo e ficaram com a primeira taça da Copa do Mundo.

A partir de 1934, o cenário mudou. A Itália decidiu contra a Tchecoslováquia. Em 1938, enfrentou a Hungria. Depois, as Copas passaram a alternar confrontos entre seleções sul-americanas e europeias ou entre países europeus de idiomas diferentes. Com isso, a coincidência linguística da final inaugural nunca se repetiu.

Agora, 96 anos depois, a Argentina pode recolocar esse dado na história do torneio. Para isso, precisa superar a Inglaterra em uma semifinal com peso histórico próprio. As duas seleções já protagonizaram confrontos marcantes em Copas, especialmente em 1966, 1986, 1998 e 2002.

A final da Copa do Mundo será disputada no domingo (19), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. A Espanha já está garantida. Argentina e Inglaterra definem o outro finalista nesta quarta-feira (15).

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