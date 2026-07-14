RB Bragantino x Athletico (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Atual vice-campeão do torneio, o Red Bull Bragantino está em vantagem para conseguir avançar para a semifinal do Brasileirão Sub-20. Na noite desta quarta-feira (15), o Massa Bruta recebe o Athletico Paranaense em seu Centro de Treinamento para o jogo da volta das quartas de final da competição.

No jogo da ida, a equipe paulista conseguiu a vitória na capital paranaense, com gol de Thalyson. Com isso, joga por um empate para conseguir a classificação para a próxima fase. Por outro lado, para o Furacão, só a vitória interessa. O Rubro-Negro precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para forçar a decisão por pênaltis ou por mais para garantir a vaga direta.

Onde assistir

A partida terá transmissão no canal do YouTube do Bragantino, a Massa Bruta TV.

Como chega o RB Bragantino

Vitorioso no jogo da ida, o Massa Bruta chega embalado para o jogo da volta. Afinal, no final de semana, a equipe paulista goleou o XV da Jaú por 7 a 1 e assumiu a liderança do Paulistão da categoria, sendo o único clube com 100% de aproveitamento. O destaque da goleada acabou sendo coletividade do time, já que sete jogadores marcaram os gols do Bragantino no confronto.

Como chega o Athletico

Ao contrário do adversário, o Furacão teve a semana livre para se preparar para o jogo da volta. Entretanto, mesmo com o estadual já encerrado, a equipe chega pressionada para a partida em Atibaia. Além do resultado adverso, o Rubro-Negro vem de um ano ruim na categoria, já que caiu nas quartas de final do Paranaense para o Araucária. Caso seja eliminado do Brasileirão, a equipe fica no aguardo do início da Copa do Brasil, além dos jogadores que serão aproveitados na Copa Paraná.

RED BULL BRAGANTINO X ATHLETICO

Brasileirão Sub-20 – Quartas de final (jogo da volta)

Data e horário: 15/7/2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: CT do Red Bull Bragantino, Atibaia (SP)

RB Bragantino: Rafael Monteiro; Breno Moraes, Weimar Palacios e Cauê Nascimento; Rafael Lima, Gabriel Lopes, Yuri Alves, Vini Krygsman e Albert; Filipinho e Jhuan Nunes. Técnico: Fernando Oliveira.

ATHLETICO: Carlos Eduardo; Vitinho, Fábio Lucas, Baldini e João Gomes; Gabriel Feitosa, Back e Lucas Marezi; Kauan Stabelini, Kauê Sestaem e Juliano Santini. Técnico: Alexandre Lemos.

Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Marcela de Almeida Silva (SP)

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