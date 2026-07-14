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Luka Modric está próximo de definir seu futuro no Milan

Luka Modric está próximo de definir seu futuro no Milan
Luka Modric está próximo de definir seu futuro no Milan -

Luka Modric está cada vez mais perto de permanecer no Milan por mais uma temporada. De acordo com informações divulgadas pela Sky Sports Itália, nesta terça-feira (14), as negociações evoluíram nos últimos dias e restam apenas os últimos detalhes para o acordo ser oficializado.

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A definição depende apenas da resposta final do meio-campista croata, que aproveita o período de férias antes de decidir seu futuro. Nos bastidores, porém, o clima é de otimismo, já que a diretoria mantém a confiança na permanência do jogador.

Caso confirme a renovação, Modric deverá se apresentar ao elenco no dia 26 de julho, quando o Milan estará na Austrália para a pré-temporada comandada pelo técnico Ruben Amorim.

Prestes a completar 41 anos, em setembro, o croata nunca descartou seguir no clube. Além da boa adaptação ao futebol italiano, sua família também está estabelecida em Milão, onde seus filhos atuam nas categorias de base do Milan.

O desejo de Modric é encerrar a carreira em alto nível, deixando para trás a frustração da última temporada. Esse objetivo, aliado ao interesse da diretoria e de Ruben Amorim, torna a renovação cada vez mais provável.

Por fim, mesmo com a idade, o experiente meio-campista segue demonstrando alto rendimento. Na última temporada, disputou 51 partidas somando compromissos por clube e seleção, reforçando que ainda pode contribuir em alto nível.

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