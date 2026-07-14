Luka Modric está próximo de definir seu futuro no Milan

Luka Modric está cada vez mais perto de permanecer no Milan por mais uma temporada. De acordo com informações divulgadas pela Sky Sports Itália, nesta terça-feira (14), as negociações evoluíram nos últimos dias e restam apenas os últimos detalhes para o acordo ser oficializado.

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A definição depende apenas da resposta final do meio-campista croata, que aproveita o período de férias antes de decidir seu futuro. Nos bastidores, porém, o clima é de otimismo, já que a diretoria mantém a confiança na permanência do jogador.

Caso confirme a renovação, Modric deverá se apresentar ao elenco no dia 26 de julho, quando o Milan estará na Austrália para a pré-temporada comandada pelo técnico Ruben Amorim.

Prestes a completar 41 anos, em setembro, o croata nunca descartou seguir no clube. Além da boa adaptação ao futebol italiano, sua família também está estabelecida em Milão, onde seus filhos atuam nas categorias de base do Milan.

O desejo de Modric é encerrar a carreira em alto nível, deixando para trás a frustração da última temporada. Esse objetivo, aliado ao interesse da diretoria e de Ruben Amorim, torna a renovação cada vez mais provável.

Por fim, mesmo com a idade, o experiente meio-campista segue demonstrando alto rendimento. Na última temporada, disputou 51 partidas somando compromissos por clube e seleção, reforçando que ainda pode contribuir em alto nível.

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