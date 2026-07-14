Andrés Gómez volta ao Vasco após disputar a Copa do Mundo

Andrés Gómez se reapresentou ao Vasco nesta terça-feira (14), no CT Moacyr Barbosa, depois de disputar a Copa do Mundo pela Colômbia. Agora, o atacante volta a ficar à disposição do elenco cruz-maltino na preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, a comissão técnica vai acompanhar a condição física do jogador antes de definir o uso dele contra o Vitória.

O Vasco enfrenta o time baiano na quinta-feira (16), às 19h30, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela 19ª rodada do Brasileirão. Além disso, a partida marcará a estreia de Pedro Emanuel no comando da equipe. O treinador português assumiu o clube durante a pausa da Copa e terá pouco tempo para fechar a escalação.

Andrés Gómez participou das atividades desta terça-feira com o restante do grupo. Porém, o clube fará um monitoramento diário do atacante. A tendência é que ele viaje com a delegação, mas a utilização dependerá da resposta física até o jogo. O colombiano não treinou com o elenco no último mês e também não teve o mesmo período de férias dos companheiros.

Atacante amplia opções no setor

O retorno de Gómez tem peso para o Vasco porque o elenco conta com poucas opções pelos lados do ataque. Além disso, a diretoria segue no mercado em busca de mais um jogador para a posição. Dessa forma, a presença do colombiano ajuda Pedro Emanuel a ganhar alternativas já no primeiro compromisso oficial.

Na Copa do Mundo, Andrés Gómez atuou em apenas uma partida. O atacante entrou nos acréscimos do jogo da Colômbia contra o Uzbequistão. Depois, retornou ao Brasil sem problemas físicos relatados pelo clube.

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Com a camisa do Vasco, Gómez tem oito participações em gols em 34 jogos na temporada. Por isso, aparece entre os principais nomes ofensivos da equipe em 2026, especialmente depois da saída de referências do setor no início do ano.

Enquanto isso, o Vasco tenta iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 17ª colocação, com 20 pontos, e está na zona de rebaixamento. Portanto, o duelo contra o Vitória ganhou peso direto na luta para deixar o Z-4 após a pausa da Copa.

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