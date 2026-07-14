Dupla uruguaia pode reforçar o Flamengo contra o Olimpia

O Flamengo iniciou nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, a preparação para o amistoso contra o Olimpia. O elenco ganhou folga na segunda após retornar de Portugal no domingo e agora foca no duelo paraguaio desta sexta, às 20h, no Mané Garrincha. O confronto em Brasília, aliás, encerra a série de quatro testes da intertemporada rubro-negra.

Diante disso, o técnico Leonardo Jardim pode ter reforços para o jogo-teste. Afinal, Varela e De la Cruz, que iniciaram as férias antecipadamente após a eliminação do Uruguai na Copa do Mundo, voltaram juntos com o restante do elenco e participaram normalmente do treino em campo com o grupo.

LEIA MAIS: Veja ranking de jogadores que mais atuaram pelo Flamengo em 2026

O equatoriano Plata, aliás, também se reapresentou, mas não foi a campo no Ninho do Urubu. Ele fez apenas trabalhos internos e terá sua condição física avaliada nos próximos dias para saber se será relacionado para o amistoso.

Arrascaeta, Paquetá e Léo Ortiz também voltaram ao CT para dar sequência aos seus processos de recuperação após a Copa do Mundo. Quem está mais perto do retorno é o uruguaio, que tratou uma lesão na panturrilha direita e já treinou em campo de forma separada. Além do camisa 10, Léo Ortiz se recuperou de uma contusão na coxa direita e tem chances de enfrentar o Olimpia. Por fim, Paquetá segue o cronograma de tratamento para uma lesão na coxa esquerda.

Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Carrascal são os únicos que ainda não se reapresentaram ao Flamengo. As seleções dos quatro jogadores caíram na Copa do Mundo nas oitavas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.