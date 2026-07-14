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Fifa contraria própria regra em mudança para intervalo da final da Copa

Fifa contraria própria regra em mudança para intervalo da final da Copa
Fifa contraria própria regra em mudança para intervalo da final da Copa -

A Fifa deve anunciar uma mudança importante para a grande decisão da Copa do Mundo, no próximo domingo (19). De acordo com o jornal britânico “The Times”, a entidade pretende dobrar o tempo do intervalo da final para apresentações musicais. O show contará com as presenças de Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel e PS22 Chorus, além dos Muppets, em um formato semelhante ao realizado no Super Bowl.

Entretanto, a possibilidade do intervalo de 30 minutos contraria o próprio regulamento da entidade. Afinal, o artigo 36.1 da International Football Association Board (Ifab) afirma que todos os jogos devem ser realizados de acordo com suas regras. Todavia, o artigo 36.5 prevê que os jogadores têm um intervalo de descanso de 15 minutos entre os tempos. Já a lei 7 determina que o tempo não pode ser superior a isso.

Apesar da contradição, não é a primeira vez que a Fifa toma essa medida. No ano passado, a entidade ampliou para 25 minutos o intervalo da final da Copa do Mundo de Clubes, entre Chelsea e PSG, pelo mesmo motivo. Naquela ocasião, se apresentaram os cantores Doja Cat, Tems e J Balvin.

Para o próximo domingo, a expectativa é que o show tenha uma duração de 11 minutos. Entretanto, o tempo da pausa do jogo também inclui a montagem e a desmontagem da estrutura para o show, que será feita no gramado do MetLife Stadium.

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