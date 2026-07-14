Fifa contraria própria regra em mudança para intervalo da final da Copa

A Fifa deve anunciar uma mudança importante para a grande decisão da Copa do Mundo, no próximo domingo (19). De acordo com o jornal britânico “The Times”, a entidade pretende dobrar o tempo do intervalo da final para apresentações musicais. O show contará com as presenças de Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel e PS22 Chorus, além dos Muppets, em um formato semelhante ao realizado no Super Bowl.

Entretanto, a possibilidade do intervalo de 30 minutos contraria o próprio regulamento da entidade. Afinal, o artigo 36.1 da International Football Association Board (Ifab) afirma que todos os jogos devem ser realizados de acordo com suas regras. Todavia, o artigo 36.5 prevê que os jogadores têm um intervalo de descanso de 15 minutos entre os tempos. Já a lei 7 determina que o tempo não pode ser superior a isso.

Apesar da contradição, não é a primeira vez que a Fifa toma essa medida. No ano passado, a entidade ampliou para 25 minutos o intervalo da final da Copa do Mundo de Clubes, entre Chelsea e PSG, pelo mesmo motivo. Naquela ocasião, se apresentaram os cantores Doja Cat, Tems e J Balvin.

Para o próximo domingo, a expectativa é que o show tenha uma duração de 11 minutos. Entretanto, o tempo da pausa do jogo também inclui a montagem e a desmontagem da estrutura para o show, que será feita no gramado do MetLife Stadium.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.