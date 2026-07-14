Athletico-PR mira Wagner Leonardo, mas modelo trava negócio

O Athletico-PR mira a contratação de Wagner Leonardo, zagueiro do Grêmio, para reforçar o setor defensivo. O clube paranaense tem interesse em receber o jogador de 26 anos por empréstimo. No entanto, o modelo de negócio desejado pelo Furacão esbarra na posição do time gaúcho. O Grêmio só pretende liberar Wagner Leonardo de forma definitiva. Por isso, a diferença entre as partes tende a dificultar o avanço da negociação. Ainda assim, o nome entrou no radar athleticano em meio à busca do clube por mais opções para a zaga.

O interesse do Furacão surge em um momento de indefinição sobre o futuro de Wagner Leonardo. O zagueiro perdeu espaço no Grêmio e viveu meses abaixo da expectativa. Com isso, o clube gaúcho passou a avaliar uma saída do jogador nesta janela.

Vitória tentou retorno do zagueiro

Antes da consulta do Athletico-PR, o Vitória tentou repatriar Wagner Leonardo. O clube baiano negociou com o Grêmio, mas as conversas terminaram sem acordo. O principal impasse envolveu a dívida gremista pela compra do jogador, realizada em fevereiro de 2025.

Na época, o Grêmio acertou a compra de Wagner Leonardo por 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões na cotação do período. Depois, parte do pagamento virou problema entre os clubes. Segundo a Itatiaia, a dívida gremista com o Vitória está na casa dos R$ 2 milhões.

Já o ge informou que o Grêmio atrasou uma parcela de um milhão de dólares. Além disso, a reportagem apontou que o valor total ainda em aberto gira em torno de R$ 13 milhões. O Vitória pediu garantias de pagamento, e o acordo não avançou.

Assim, Wagner Leonardo permaneceu no Grêmio após a tentativa rubro-negra. Agora, o Athletico-PR aparece como interessado, mas a preferência gremista por venda definitiva cria novo obstáculo.

Furacão segue no mercado

O Athletico-PR continua no mercado em busca de zagueiros. Recentemente, o clube acertou a contratação de Dantas. Mesmo assim, a diretoria ainda avalia alternativas para fortalecer o elenco na sequência da temporada.

Wagner Leonardo chegou ao Grêmio depois de uma passagem marcante pelo Vitória. No clube baiano, virou titular absoluto, usou a braçadeira de capitão e participou das conquistas da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, fez 97 jogos, marcou 11 gols e deu uma assistência pelo Rubro-Negro.

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No entanto, a passagem pelo Grêmio não teve o mesmo impacto até aqui. O defensor virou reserva e ficou sem espaço nos últimos meses. Dessa forma, o clube gaúcho passou a considerar uma transferência, desde que o modelo atenda ao planejamento financeiro.

Por enquanto, a negociação com o Athletico-PR não avançou. O Furacão quer empréstimo. O Grêmio deseja venda definitiva. Portanto, o futuro de Wagner Leonardo segue indefinido nesta janela de transferências.

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