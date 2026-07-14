Tuchel avisa que Inglaterra está “faminta” e explica cobranças

O técnico Thomas Tuchel afirmou que a Inglaterra chega “faminta” para enfrentar a Argentina na semifinal da Copa do Mundo. O duelo acontece nesta quarta-feira (15), em Atlanta (EUA), e define o adversário da Espanha na decisão do Mundial.

“Sabemos por que estamos aqui, o que queremos. Não nos envergonhamos de sonhar. Chegamos muito famintos nas semifinais. Queremos vencer a próxima partida”, afirmou o treinador alemão.

Para chegar à decisão da Copa do Mundo, Tuchel enxerga que a seleção inglesa precisa corrigir falhas técnicas apresentadas na vitória contra a Noruega. No entanto, ele vê evolução durante a competição.

“Creio que cometemos muitos erros na última partida, erros técnicos que nos dificultaram a encontrar nosso ritmo. Temos melhorado na parte da defesa, como um todo no coletivo”, frisou.

LEIA MAIS: Gols, decepções e a Copa: veja o retrospecto de Messi contra as principais seleções

Apesar de reconhecer a força da Argentina e da qualidade de Lionel Messi, o técnico alemão afirmou que a Inglaterra vai impor seu próprio estilo de jogo.

“É muita coisa para cuidarmos, mas estamos aqui para jogar do nosso jeito, para impor nosso estilo, a nossa força. Sabemos o tamanho do obstáculo, mas estamos prontos”, destacou.

Rivalidade

Além disso, Tuchel minimizou a rivalidade histórica com os argentinos como motivação para o confronto.

“Eu e minha equipe não conversamos sobre os eventos históricos. A tensão já é grande o suficiente. Tentamos reduzir a quantidade de informações à medida que o palco e a tensão aumentam. A magnitude do jogo é o que é, não adianta se nos envolvermos”, ressaltou.

O vencedor do clássico entre ingleses e argentinos, portanto, vai enfrentar a Espanha na grande final do torneio. A decisão está marcada para o próximo domingo (19), no estádio de Nova York/Nova Jersey.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.