Uber Argentina cutuca ingleses antes de semi da Copa

A Uber Argentina entrou no clima da semifinal da Copa do Mundo e provocou os ingleses nas redes sociais. Nesta terça-feira (14), a empresa publicou uma brincadeira antes do duelo entre Inglaterra e Argentina e fez referência direta à rivalidade entre os países.

O confronto acontece nesta quarta-feira (15), às 16h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Além disso, a partida vale vaga na final da Copa do Mundo e colocará frente a frente duas seleções com histórico forte no torneio.

Na publicação, a Uber Argentina simulou um aviso aos usuários do aplicativo. De acordo com a brincadeira, viagens dentro da Argentina não poderiam ter destinos com as palavras “inglês”, “britânico” ou termos semelhantes em 15 de julho de 2026. Em seguida, a marca completou a provocação em tom bem-humorado e colocou o jogo no centro da conversa nas redes sociais.

A ação repercutiu porque Argentina e Inglaterra carregam uma das rivalidades mais simbólicas da história das Copas. Em 1986, por exemplo, Diego Maradona marcou dois dos gols mais lembrados do futebol mundial no duelo entre as seleções. Antes disso, os países já tinham se enfrentado em 1966, em uma partida que terminou com eliminação argentina.

Rivalidade também passa pela política

A rivalidade entre Argentina e Inglaterra não se limita ao futebol. Além dos jogos em Copas, os países carregam uma tensão política relacionada às Ilhas Malvinas. O arquipélago, chamado de Falkland Islands pelos britânicos, fica no Atlântico Sul e permanece sob controle do Reino Unido. A Argentina, no entanto, reivindica a soberania sobre o território.

A Guerra das Malvinas aconteceu entre abril e junho de 1982. O conflito envolveu Argentina e Reino Unido e terminou com vitória britânica. Desde então, o tema segue presente no debate político argentino e costuma aparecer em jogos contra seleções inglesas.

Por isso, a semifinal também mobiliza atenção fora de campo. As autoridades reforçaram a segurança em Atlanta antes da partida. Segundo a Reuters, torcedores das duas seleções terão entradas separadas no estádio. Além disso, faixas com conteúdo político ou racial não poderão entrar no Mercedes-Benz Stadium.

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Dentro de campo, o jogo define o adversário da Espanha na decisão. A seleção espanhola garantiu vaga ao vencer a França por 2 a 0, nesta terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Arlington.

Agora, Argentina e Inglaterra disputam a última vaga na final. O vencedor enfrentará a Espanha no domingo (19), no MetLife Stadium, em East Rutherford. Antes disso, a Uber Argentina colocou a rivalidade em pauta com uma provocação nas redes sociais.

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