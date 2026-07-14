Scaloni deixa contexto história para trás e acredita em evolução física da Argentina

Em busca da sua segunda final consecutiva de Copa do Mundo, a Argentina entra em campo para encarar a Inglaterra, na tarde desta quarta-feira (15), em Atlanta. Por conta dos conflitos do passado entre os dois países, o duelo é marcado por muitas tensões e provocações. Entretanto, o técnico Lionel Scaloni prefere deixar isso de lado.

O treinador acredita que não se deve misturar o futebol com a Guerra das Malvinas, que aconteceu nos anos 80. Scaloni reconheceu que o fato é um dos mais tristes da história de seu país, mas ressaltou que o jogo não tem nenhuma relação com o conflito e que os culpados pelas tragédias não estarão em campo.

“Não posso misturar as coisas. Foi uma época nossa muito triste na história. E não podemos mudar. É um jogo de futebol. Não temos que confundir. É um jogo de futebol. Por mais que tenhamos memórias das pessoas que se foram, ninguém que está aqui tem culpa. Estamos errados se misturarmos as coisas”, enfatizou.

Com relação ao time, o treinador rechaçou as críticas à condição física de seus jogadores. Scaloni afirmou que, caso algum atleta não estivesse em condições de jogo, ficaria de fora. Porém, destacou que todos estão disponíveis, apesar do cansaço dos últimos confrontos.

“Logicamente que estar numa semifinal de Mundial faz com que o cansaço esteja em segundo plano. De qualquer modo, se um jogador não estiver em condição, não joga. Joga quem está bem. A princípio, todos estão bem. Não é um jogo para um jogador em inferioridade física, é para estar no máximo. Por mais que os jogos possam trazer cansaço, estão todos disponíveis”, pontuou.

Melhoras no time

Além da situação física, a Argentina vem recebendo críticas por suas atuações abaixo do esperado. Na visão de Scaloni, a seleção não conseguiu jogar muito com a bola contra Cabo Verde, Egito e Suíça, o que prejudicou o jogo. Por outro lado, o técnico declarou que a equipe estará pronta para dar tudo de si em busca da vaga na decisão contra a Espanha.

“Necessitamos jogar com a bola, que é onde sempre fomos fortes. Temos a vontade de deixar tudo até o último momento. Esperamos que possamos ver o grande futebol amanhã. Os meus jogadores sempre deixaram tudo, jogaram até a última bola e creio que isso vai acontecer amanhã”, concluiu.

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