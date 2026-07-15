Jornal inglês cita dez 'truques sujos' de Dibu Martínez antes da semi

Em busca de quebrar um jejum de 60 anos ausente da final da Copa do Mundo, a Inglaterra fica de olho em possíveis obstáculos que a Argentina possa oferecer na partida desta quarta-feira (15). Um dos principais postulantes a “vilão” inglês é o goleiro Dibu Martínez, que ficou marcado por sua atuação na final do Mundial de 2022, contra a França.

Todavia, o jogador é conhecido dos ingleses, já que atua no Aston Villa. Por conta disso, o jornal “The Sun” preparou uma lista com dez “truques sujos” que o goleiro pode usar para complicar a vida da Inglaterra. Inclusive, a publicação chama a atenção para o potencial de Dibu em uma possível disputa por pênaltis.

Mesmo com mudanças no regulamento sobre a postura dos goleiros em cobranças de pênaltis,o jornal acredita que Dibu irá até o limite para desestabilizar possíveis batedores ingleses. A publicação recorda que o goleiro gosta de caminhar em direção ao adversário, além de fazer provocações verbais, contato visual e demorar para entregar a bola.

Outro ponto lembrado pelos ingleses é que Dibu também gosta de mandar a bola para longe. Inclusive, fez isso contra a França, na última Copa, com Tchouaméni, que precisou ir buscar a bola e depois mandou sua cobrança para fora. Além disso, a publicação menciona as comemorações exageradas, que provocam os próximos batedores.

Outro aspecto citado é o tamanho do jogador, que tem 1,95 m de altura. Durante o jogo, Dibu também gosta de reclamar com a arbitragem. Além de dar rebotes calculados, para enganar o adversário, e assume bem o papel de vilão, se sentindo confortável em ambientes hostis. Entretanto, resta saber se isso será o suficiente ou não para tirar a concentração da Inglaterra.





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