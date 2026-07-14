Botafogo negocia contratação de Danilo Pereira

O Botafogo negocia a contratação do atacante Danilo Pereira, de 27 anos, que pertence ao Rangers, da Escócia. Agora, o clube alvinegro tenta avançar por um empréstimo até junho de 2027, com opção de compra ao fim do vínculo. A negociação ainda não está fechada. No entanto, o nome do jogador entrou na pauta do Botafogo em meio à movimentação do clube no mercado. Além disso, a diretoria avalia alternativas para o setor ofensivo durante a janela de transferências.

Danilo terminou a temporada 2025/2026 emprestado ao NEC Nijmegen, da Holanda. Antes disso, também atuou pelo Rangers na mesma temporada. Ao todo, o atacante disputou 40 partidas no período, sendo 28 pelo clube escocês e 12 pela equipe holandesa.

Nesse recorte, o jogador marcou cinco gols. O último deles saiu contra o Feyenoord, em abril. A informação da negociação foi publicada inicialmente pela Sky Sports, da Inglaterra.

Atacante fez carreira na Holanda

Danilo Pereira passou pelas categorias de base de Corinthians, Ponte Preta, Vasco e Santos. Ainda no sub-19, porém, deixou o futebol brasileiro e se transferiu para o Ajax, da Holanda. Depois, o clube holandês revelou o atacante para o futebol profissional.

Na sequência, Danilo também defendeu FC Twente e Feyenoord. Dessa forma, construiu boa parte da carreira na Holanda antes de chegar ao Rangers na temporada 2023/2024.

O interesse no atacante surge em um momento de ajustes no elenco do Botafogo. Ao mesmo tempo, o clube conversa sobre um possível empréstimo de Chris Ramos ao Real Oviedo, da Espanha. Arthur Cabral, por sua vez, segue como centroavante titular e principal referência do ataque alvinegro.

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Por isso, Danilo aparece como uma alternativa para ampliar as opções ofensivas. Ainda assim, o negócio depende do avanço das conversas com o Rangers e da definição dos moldes do empréstimo.

Enquanto trabalha no mercado, o Botafogo também se prepara para voltar ao Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Santos nesta quinta-feira (16), às 19h30, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela 19ª rodada. Até lá, a diretoria segue com a negociação por Danilo Pereira em aberto.

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