Atlético libera ingressos gratuitos para jogo contra o Bahia

O Atlético anunciou uma ação para levar torcedores gratuitamente à Arena MRV na retomada do Campeonato Brasileiro. Nesta primeira etapa, o clube vai disponibilizar até 5 mil ingressos para o jogo contra o Bahia, na terça-feira (21), às 19h30, pela 19ª rodada. A iniciativa vale para atleticanos que nunca assistiram a uma partida na Arena MRV. Além disso, o torcedor precisa ser sócio Galo Na Veia em qualquer modalidade. Quem ainda não faz parte do programa também pode aderir ao GNV da Massa, plano gratuito do clube.

Depois disso, o interessado precisa criar um perfil no GaloID e cadastrar a biometria facial até as 17h desta quarta-feira (15). Em seguida, o torcedor deve resgatar a entrada pelo site oficial de ingressos do Atlético-MG.

Os bilhetes gratuitos estarão disponíveis nas primeiras 24 horas da venda, entre 9h de sexta-feira (17) e 9h de sábado (18). No entanto, a liberação depende da disponibilidade, já que o clube limitou a ação a até 5 mil entradas. Os ingressos serão pessoais e intransferíveis.

Ação busca aproximar torcida da Arena MRV

A ação do Atlético-MG terá ingressos nos setores Inter Leste e Inter Oeste. Dessa forma, o clube tenta ampliar o acesso de torcedores que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a nova casa atleticana.

Segundo o clube, a iniciativa também faz parte de um conjunto de medidas para aproximar a torcida da Arena MRV. Além disso, o Atlético-MG pretende repetir o projeto em pelo menos mais três jogos ao longo de 2026. As próximas datas serão divulgadas posteriormente pelo clube.

Recentemente, o Galo também lançou o GNV Instituto Galo. O plano atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e tem custo anual de R$ 13 por usuário. Atualmente, a modalidade conta com 1.113 sócios.

Nesse projeto, os participantes entram em sorteios a cada jogo. Assim, quem é sorteado pode acompanhar uma partida pelo valor de R$ 13. Além disso, os torcedores também têm acesso a ambulatório, curso gratuito de inglês e cursos profissionalizantes.

Leia Mais: Scaloni lembra guerra com ingleses, mas foca no futebol

O duelo contra o Bahia marca a volta do Atlético-MG ao Brasileirão após a pausa da Copa do Mundo. Por isso, o clube aposta na ação para reforçar a presença da torcida na Arena MRV. O jogo será na terça-feira (21), às 19h30, pela 19ª rodada do campeonato.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.