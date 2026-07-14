Yamal usa faixa com código contra França; veja significado

Lamine Yamal voltou a chamar atenção além do futebol na vitória da Espanha sobre a França, que garantiu a classificação para a final da Copa do Mundo. O atacante entrou em campo usando uma faixa na cabeça com a inscrição “08304”, dando sequência à tradição de exibir mensagens diferentes no acessório durante o torneio.

O número 08304 é o código postal de Rocafonda, bairro da cidade de Mataró, na Catalunha, onde Yamal cresceu. O jovem, aliás, costuma fazer referência ao local de diversas maneiras. Ele comemora seus gols com o gesto “304”, os três últimos dígitos do CEP. A homenagem se tornou uma das marcas registradas do camisa 10 da Espanha.

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Rocafonda é uma comunidade de forte presença de famílias imigrantes. Yamal, aliás, é filho de pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial. Ao destacar o código postal, o atacante reforça o orgulho de suas raízes e da comunidade onde deu os primeiros passos no futebol.

Outras faixas

Nas partidas contra Áustria e Bélgica nesta Copa, o atacante espanhol Lamine Yamal usou faixas com a inscrição “Ego Yamal”. A mensagem faz referência ao mangá japonês Blue Lock, que exalta a busca individual pelo posto de melhor atacante do mundo. Ao adotar a palavra “ego”, o jogador assume a cobrança para ser o grande protagonista da Espanha no torneio.

Já contra Portugal, nas oitavas, o atacante estampou a palavra “Rocafonda” em sua faixa. A homenagem constante ao seu bairro natal reforça o vínculo do atleta com a comunidade de imigrantes onde cresceu.

Por fim, Yamal busca liderar seu país ao título da Copa pela primeira vez após a conquista de 2010. É provável que o craque volte a campo na grande final, no dia 19 de julho, contra Inglaterra ou Argentina, usando uma nova versão do item.

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