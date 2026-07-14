Veja quando será a estreia de Filipe Luís no Monaco

Filipe Luís já sabe quando fará sua primeira partida como técnico do Monaco. O treinador brasileiro comandará a equipe pela primeira vez no sábado (18), às 5h30, em amistoso contra o Saint-Priest, clube da quarta divisão francesa. A partida marcará o início da nova trajetória de Filipe Luís no futebol europeu. Agora, o ex-treinador do Flamengo terá a pré-temporada para conhecer melhor o elenco e implementar suas ideias antes dos compromissos oficiais.

O Monaco iniciou oficialmente os trabalhos sob o comando do brasileiro nos últimos dias. Além disso, Filipe Luís terá 33 jogadores à disposição neste começo de preparação. O período também servirá para avaliar atletas que retornaram de competições internacionais e nomes que podem ganhar espaço na temporada.

Depois do primeiro amistoso contra o Saint-Priest, o Monaco terá outros testes antes da estreia oficial. Na sequência, a equipe enfrentará Sporting, Cercle Brugge, Getafe e Liverpool. Um sexto amistoso ainda terá adversário definido.

Em seguida, o clube francês fará parte da preparação na Inglaterra. A delegação ficará entre os dias 9 e 14 de agosto no centro de treinamento da Federação Inglesa de Futebol, em St. George’s Park.

Estreia oficial será em agosto

A estreia oficial de Filipe Luís acontecerá nos playoffs da Uefa Conference League. Os jogos estão marcados para os dias 20 e 27 de agosto. Antes disso, no entanto, o Monaco conhecerá o adversário no sorteio previsto para 3 de agosto.

O clube do Principado chega à temporada depois de terminar o Campeonato Francês na sétima colocação. Além disso, disputou a última Liga dos Campeões e acabou eliminado pelo Paris Saint-Germain nos playoffs das oitavas de final.

Agora, a Conference League aparece como primeiro objetivo continental de Filipe Luís no comando da equipe. Embora seja oito vezes campeão francês, o Monaco ainda busca seu primeiro título em competições organizadas pela Uefa.

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O elenco também terá nomes que disputaram a Copa do Mundo de 2026. Entre eles estão o suíço Denis Zakaria, o norte-americano Folarin Balogun, o senegalês Lamine Camara e o francês Maghnes Akliouche.

Filipe Luís assinou contrato com o Monaco até junho de 2028. Assim, a pré-temporada contra Saint-Priest, Sporting, Cercle Brugge, Getafe e Liverpool abrirá o novo ciclo do treinador brasileiro na Europa.

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