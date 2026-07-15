Árbitro Raphael Claus se pronuncia após polêmica com Trump na Copa

O árbitro Raphael Claus se pronunciou pela primeira vez após a polêmica expulsão do norte-americano Folarin Balogun na Copa do Mundo. Alvo de duras críticas que envolveram até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o brasileiro utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem de agradecimento pelo suporte que recebeu nos últimos dias. Em sua manifestação, ele optou por ignorar as cobranças e não responder diretamente aos ataques.

“Sou muito grato a Deus por me permitir viver, mais uma vez, esse sonho. Minha gratidão às instituições que tenho a honra de representar pela confiança e pelo apoio. À minha família, que é meu alicerce, minha força e meu porto seguro. Obrigado a todos que dedicaram um tempo para me enviar uma mensagem tanto nos momentos de alegria quanto nos desafios. Meu muito obrigado!”, escreveu.

A polêmica, aliás, começou quando Claus expulsou Balogun no jogo contra a Bósnia, decisão que suspenderia o atacante das oitavas. Contudo, a Fifa anulou o cartão vermelho após um recurso da federação norte-americana. O caso ganhou repercussão mundial quando Trump revelou pressionar a entidade máxima do futebol para retirar a punição. Além disso, afirmou que “árbitro é um pouco suspeito”. E complementou: “fez uma marcação que ninguém conseguiu acreditar”.

Mesmo sob pressão, Claus recebeu forte apoio da Fifa, da CBF e da FPF, que defenderam a credibilidade do árbitro brasileiro. Dentro de campo, a polêmica reversão da punição de Balogun acabou não mudando o destino dos Estados Unidos, já que o atacante voltou nas oitavas de final. No entanto, ele não evitou a goleada por 4 a 1 para a Bélgica na Copa do Mundo.





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