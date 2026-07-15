Eliminação da França na Copa do Mundo termina com mais de 160 prisões em Paris e Lyon

A derrota para Espanha na semifinal da Copa do Mundo provocou reflexos imediatos na França, que se preparava desde às vésperas para possíveis tumultos. Após o revés por 2 a 0, nessa terça-feira (14), confrontos entre torcedores e forças de segurança terminaram com mais de 160 prisões em Paris e Lyon, em noite marcada por tensão nas duas cidades.

Segundo a Prefeitura de Polícia, em dados divulgados pela emissora BFMTV, 141 pessoas acabaram detidas na capital francesa. As autoridades afirmaram que a maior parte das prisões ocorreu após o lançamento de morteiros de fogos de artifício contra policiais e equipes de emergência. Apesar dos ataques, não houve registro de feridos graves.

Já em Lyon, centenas de pessoas acompanharam a semifinal em telões instalados na Praça Bellecour. Pequenos grupos permaneceram no local após o apito final e passaram, então, a lançar projéteis, principalmente fogos de artifício, na direção dos agentes responsáveis pela segurança.

A polícia só conseguiu dispersar o grupo com auxílio da unidade de choque, e a operação terminou com cerca de 20 prisões. Segundo dados, a maioria das detenções envolveram jovens nascidos entre 2002 e 2011. A ação, bem como em Paris, não deixou feridos nem provocou danos materiais.

Espanha domina a França em campo

Dentro de campo, a Espanha deu uma aula de futebol e garantiu a primeira vaga na decisão da Copa do Mundo ao vencer a França, tida como favorita, por 2 a 0, no AT&T Stadium, em Dallas. A equipe comandada por Luis de la Fuente controlou a partida do início ao fim e marcou os gols com Oyarzabal e Pedro Porro.

O goleiro Unai Simón pouco trabalhou, em um jogo raro: sem finalizações de perigo dos franceses. Isso porque a seleção espanhola concentrou as principais oportunidades ofensivas ao longo de praticamente todos os 90 minutos.





Com a classificação assegurada, a Espanha agora espera o vencedor da outra semifinal, entre Inglaterra e Argentina, marcada para esta quarta-feira (15). A final acontece neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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