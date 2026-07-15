Barca? São Paulo acelera reformulação e prepara novas saídas nesta janela

O São Paulo intensificou a reformulação do elenco para o segundo semestre. Além de reforçar o grupo para a sequência da temporada, a diretoria trabalha para enxugar a folha salarial e já planeja novas saídas na janela de transferências, que será aberta no próximo dia 20 de julho.

O primeiro jogador a deixar o clube foi o zagueiro Alan Franco. Na última segunda-feira (13/7), o argentino acertou empréstimo de uma temporada com o Tigres, do México, após solicitar sua negociação. Pelo acordo, o Tricolor recebeu 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões) e ainda poderá embolsar mais 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 7,6 milhões) caso o clube mexicano exerça a opção de compra ao término do vínculo.

Outro nome com saída encaminhada é o atacante Tapia. O chileno deve defender o Columbus Crew, dos Estados Unidos, também por empréstimo de uma temporada. O contrato prevê uma opção de compra fixada em 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões).

A reformulação, porém, não deve parar por aí. O São Paulo já comunicou ao goleiro Young, ao lateral-direito Cédric Soares, ao zagueiro Matheus Belém, ao volante Luan e ao atacante Paulinho que eles estão liberados para buscar novos clubes nesta janela.

Young, inclusive, negocia sua transferência para o Portimonense, de Portugal. Os demais seguem com o futuro indefinido enquanto avaliam propostas para deixar o Morumbis.

Outro jogador que pode movimentar o mercado é o volante Bobadilla. Após disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai, o meio-campista ganhou valorização, e a diretoria acredita que poderá receber ofertas nas próximas semanas. O São Paulo detém 60% dos direitos econômicos do atleta, que tem contrato até dezembro de 2027.

E as chegadas no São Paulo?

Enquanto promove mudanças no elenco, o Tricolor também avança na busca por reforços. O clube já anunciou a contratação do atacante Victor Sá e negocia as chegadas do zagueiro Domingos Duarte, do lateral-direito Aurélio Buta e do volante Newton, nomes considerados prioridades para fortalecer a equipe comandada por Dorival Júnior no restante da temporada.

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