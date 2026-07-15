Casa de Lamine Yamal sofre tentativa de invasão durante semifinal da Copa do Mundo

A casa de Lamine Yamal sofreu uma tentativa de invasão na madrugada desta quarta-feira, enquanto o atacante defendia a Espanha na vitória por 2 a 0 sobre a França, resultado que garantiu a classificação da equipe para a final da Copa do Mundo. O caso aconteceu em Esplugues de Llobregat, na região metropolitana de Barcelona.

Segundo a imprensa espanhola, a equipe de segurança privada do jogador flagrou dois homens encapuzados tentando invadir o imóvel e, imediatamente, acionou o protocolo de emergência. Em seguida, os Mossos d’Esquadra, polícia da Catalunha, seguiram para o local. No entanto, os suspeitos fugiram antes da chegada dos agentes.

Agora, a polícia investiga o caso como tentativa de roubo e analisa as imagens das câmeras de segurança para identificar os envolvidos. As gravações mostram dois homens com o rosto coberto por balaclavas. Enquanto um vestia roupas pretas, o outro usava peças cinzas.

Além disso, as autoridades apuram se os suspeitos têm ligação com outros dois assaltos registrados na mesma noite no condomínio de alto padrão onde Lamine Yamal mora. As investigações também consideram a atuação de grupos criminosos especializados em invadir residências de atletas para roubar joias, relógios e outros bens de alto valor.

Durante toda a ação, Lamine Yamal estava nos Estados Unidos com a seleção espanhola e, por isso, não se encontrava na residência. Até o momento, nem o atacante nem seus representantes comentaram o episódio publicamente.

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