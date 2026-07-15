Corinthians encaminha acordo por Wesley, mas depende de fim dos transfer bans

O Corinthians avançou nas negociações para repatriar Wesley. O Timão está próximo de um acordo verbal com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, para contratar o atacante de 21 anos por empréstimo. No entanto, a operação ainda depende da retirada dos dois transfer bans impostos pela Fifa ao clube.

Pedido do técnico Fernando Diniz, Wesley demonstrou interesse em retornar ao Parque São Jorge e está disposto a facilitar a negociação. O atacante aceitou reduzir seus vencimentos para se adequar à realidade financeira do Corinthians. Além disso, concordou em aguardar a resolução das punições para ser anunciado oficialmente.

Mesmo despertando interesse de Cruzeiro e Grêmio, Wesley deixou claro aos seus representantes que sua prioridade é voltar ao Corinthians. Revelado pelo clube, o atacante mantém forte identificação com o Timão e também pesa a favor o fato de estar adaptado a São Paulo, onde conta com familiares e amigos.

As conversas entre Corinthians e Al-Nassr evoluíram nos últimos dias. Como o clube saudita precisa liberar uma vaga para estrangeiro no elenco, aceitou discutir um empréstimo. A tendência é que o Al-Nassr arque com parte dos salários do jogador, enquanto o Corinthians ficará responsável pelo restante. As porcentagens, porém, ainda seguem em negociação.

Corinthians precisa resolver os transfer bans

Nos bastidores, o clima é de confiança para a conclusão do acordo. Pessoas envolvidas nas tratativas acreditam que Wesley poderá reforçar rapidamente a equipe de Fernando Diniz assim que a situação do clube junto à Fifa for regularizada.

Antes disso, porém, o Corinthians precisa solucionar os dois transfer bans que impedem o registro de novos jogadores. Aliás, um deles acabou sendo aplicado pela dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, referente à contratação do volante José Martínez. O outro decorre do não pagamento de uma multa disciplinar à própria Fifa. Juntas, as pendências somam cerca de R$ 9 milhões.

A diretoria, liderada por Osmar Stabile, trabalha para captar recursos e quitar os débitos. Neste momento, a prioridade é regularizar o pagamento dos direitos de imagem atrasados do elenco profissional. Na sequência, o clube pretende reunir o montante necessário para derrubar os transfer bans e, assim, concluir as negociações em andamento, incluindo a de Wesley.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.