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Corinthians encaminha acordo por Wesley, mas depende de fim dos transfer bans

Corinthians encaminha acordo por Wesley, mas depende de fim dos transfer bans
Corinthians encaminha acordo por Wesley, mas depende de fim dos transfer bans -

O Corinthians avançou nas negociações para repatriar Wesley. O Timão está próximo de um acordo verbal com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, para contratar o atacante de 21 anos por empréstimo. No entanto, a operação ainda depende da retirada dos dois transfer bans impostos pela Fifa ao clube.

Pedido do técnico Fernando Diniz, Wesley demonstrou interesse em retornar ao Parque São Jorge e está disposto a facilitar a negociação. O atacante aceitou reduzir seus vencimentos para se adequar à realidade financeira do Corinthians. Além disso, concordou em aguardar a resolução das punições para ser anunciado oficialmente.

Mesmo despertando interesse de Cruzeiro e Grêmio, Wesley deixou claro aos seus representantes que sua prioridade é voltar ao Corinthians. Revelado pelo clube, o atacante mantém forte identificação com o Timão e também pesa a favor o fato de estar adaptado a São Paulo, onde conta com familiares e amigos.

As conversas entre Corinthians e Al-Nassr evoluíram nos últimos dias. Como o clube saudita precisa liberar uma vaga para estrangeiro no elenco, aceitou discutir um empréstimo. A tendência é que o Al-Nassr arque com parte dos salários do jogador, enquanto o Corinthians ficará responsável pelo restante. As porcentagens, porém, ainda seguem em negociação.

Corinthians precisa resolver os transfer bans

Nos bastidores, o clima é de confiança para a conclusão do acordo. Pessoas envolvidas nas tratativas acreditam que Wesley poderá reforçar rapidamente a equipe de Fernando Diniz assim que a situação do clube junto à Fifa for regularizada.

Antes disso, porém, o Corinthians precisa solucionar os dois transfer bans que impedem o registro de novos jogadores. Aliás, um deles acabou sendo aplicado pela dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, referente à contratação do volante José Martínez. O outro decorre do não pagamento de uma multa disciplinar à própria Fifa. Juntas, as pendências somam cerca de R$ 9 milhões.

A diretoria, liderada por Osmar Stabile, trabalha para captar recursos e quitar os débitos. Neste momento, a prioridade é regularizar o pagamento dos direitos de imagem atrasados do elenco profissional. Na sequência, o clube pretende reunir o montante necessário para derrubar os transfer bans e, assim, concluir as negociações em andamento, incluindo a de Wesley.

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