Flamengo empresta Carlinhos ao Athletic para sequência da Série B

O Athletic Club acertou a contratação do atacante Carlinhos para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 29 anos, o jogador pertence ao Flamengo e estava emprestado ao Remo, onde recebeu poucas oportunidades nesta temporada.

Dessa forma, o clube mineiro busca fortalecer o setor ofensivo, que marcou apenas 16 gols em 16 rodadas da Série B. Atualmente, o Esquadrão ocupa a 12ª colocação, com 23 pontos, e conquistou apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.

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Revelado pelas categorias de base do Corinthians, Carlinhos construiu a carreira em diversos clubes do futebol brasileiro. O atacante defendeu Oeste, Novorizontino, Vila Nova-GO, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax-RJ e Camboriú-SC antes de ganhar projeção nacional.

O destaque veio no Campeonato Carioca de 2024, quando liderou o Nova Iguaçu até a final da competição. Na ocasião, o jogador marcou nove gols em 14 partidas e despertou o interesse do Flamengo, que o contratou após o estadual.

Pelo Rubro-Negro, o atacante disputou 16 jogos e balançou as redes duas vezes. Em 2025, o Flamengo o emprestou ao Vitória, onde marcou quatro gols em 23 partidas e não conseguiu ter uma sequência.

Na atual temporada, o clube carioca cedeu Carlinhos ao Remo. No entanto, o atacante entrou em campo apenas seis vezes, todas pelo Campeonato Paraense. Por fim, a última atuação ocorreu em março, na decisão estadual contra o Paysandu, quando saiu do banco de reservas e jogou os 19 minutos finais da partida.





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