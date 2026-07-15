Ingresso mais barato para a final supera R$ 25 mil; Federação Espanhola critica a Fifa

A disparada no preço dos ingressos para a final da Copa do Mundo 2026 provocou forte reação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Depois da vitória da Espanha sobre a França na semifinal, a procura pelas entradas aumentou significativamente e elevou os valores para a decisão, marcada para domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

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Levantamento da plataforma SeatPick mostra que o ingresso mais barato disponível custa 4.451 euros (R$ 25,8 mil). Já a entrada mais cara anunciada chega a 188.803 euros (R$ 1,09 milhão), refletindo a alta demanda.

Além disso, o sistema oficial de revenda supervisionado pela Fifa, que cobra 15% de comissão sobre as vendas, registrou anúncios de ingressos exclusivos por até 2 milhões de euros (R$ 11,5 milhões). Porém, apesar da oferta, não há confirmação de que esses bilhetes tenham sido comercializados.

‘É algo que não se pode permitir’

O presidente da RFEF, Rafael Louzán, lamentou que grande parte dos torcedores não tenha condições de acompanhar a decisão no estádio. E, inclusive, fez uma crítica indireta à Fifa.

“A entrada mais barata para a grande final está nos 4 mil dólares. São preços como os das passagens de aviões, que são dinâmicos e vão subindo e baixando. É uma pena. É algo que não se pode permitir. Há muitos torcedores espanhóis, de classe média ou baixa, que fazem um esforço muito grande para estar aqui”, afirmou o dirigente em entrevista à rádio Cadena Ser.

Por causa da política de preços dinâmicos adotada nos EUA, os valores dos ingressos variam conforme a procura. Com a classificação da Espanha para a final, a expectativa, porém, é de que a demanda continue elevada até o dia da partida, o que pode provocar novas oscilações nos preços.

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