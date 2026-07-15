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Jornal inglês critica férias de Vini Jr com Virginia Fonseca após eliminação do Brasil na Copa

Jornal inglês critica férias de Vini Jr com Virginia Fonseca após eliminação do Brasil na Copa
Jornal inglês critica férias de Vini Jr com Virginia Fonseca após eliminação do Brasil na Copa -

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo voltou a repercutir na imprensa internacional.O jornal inglês The Sun publicou uma reportagem criticando Vini Jr por aparecer em um superiate em Ibiza, na Espanha, poucos dias após a derrota da seleção para a Noruega.

Além disso, o veículo destacou fotos do atacante do Real Madrid ao lado da influenciadora Virginia Fonseca durante um passeio de luxo. Segundo a publicação, a viagem aumentou a insatisfação de parte dos torcedores brasileiros, que já cobravam o desempenho do camisa 7 no Mundial.

O The Sun também relembrou a atuação de Vini Jr na eliminação da seleção. De acordo com o jornal, parte da torcida acreditava que o atacante deveria ter assumido a cobrança do pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo da partida.

Na reportagem, o tabloide citou uma pessoa descrita apenas como “influente” no futebol brasileiro. Sem revelar a identidade da fonte, o veículo afirmou que ela classificou a viagem do jogador como “um tapa na cara de todos os brasileiros e dos torcedores da seleção”. Além disso, o jornal comparou a situação ao episódio envolvendo Neymar na Copa do Mundo de 2022.

O periódico britânico ainda destacou que Vini Jr publicou apenas uma breve mensagem de desculpas nas redes sociais após a eliminação. Segundo o The Sun, parte da torcida considerou a manifestação insuficiente. O jornal também informou que apenas o lateral Danilo retornou ao Brasil no voo fretado pela CBF, enquanto os demais atletas iniciaram o período de férias.

Até o momento, Vini Jr não comentou publicamente a reportagem nem respondeu às críticas repercutidas pelo tabloide inglês.

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