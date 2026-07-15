Jornal inglês critica férias de Vini Jr com Virginia Fonseca após eliminação do Brasil na Copa

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo voltou a repercutir na imprensa internacional.O jornal inglês The Sun publicou uma reportagem criticando Vini Jr por aparecer em um superiate em Ibiza, na Espanha, poucos dias após a derrota da seleção para a Noruega.

Além disso, o veículo destacou fotos do atacante do Real Madrid ao lado da influenciadora Virginia Fonseca durante um passeio de luxo. Segundo a publicação, a viagem aumentou a insatisfação de parte dos torcedores brasileiros, que já cobravam o desempenho do camisa 7 no Mundial.

O The Sun também relembrou a atuação de Vini Jr na eliminação da seleção. De acordo com o jornal, parte da torcida acreditava que o atacante deveria ter assumido a cobrança do pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo da partida.

Na reportagem, o tabloide citou uma pessoa descrita apenas como “influente” no futebol brasileiro. Sem revelar a identidade da fonte, o veículo afirmou que ela classificou a viagem do jogador como “um tapa na cara de todos os brasileiros e dos torcedores da seleção”. Além disso, o jornal comparou a situação ao episódio envolvendo Neymar na Copa do Mundo de 2022.

O periódico britânico ainda destacou que Vini Jr publicou apenas uma breve mensagem de desculpas nas redes sociais após a eliminação. Segundo o The Sun, parte da torcida considerou a manifestação insuficiente. O jornal também informou que apenas o lateral Danilo retornou ao Brasil no voo fretado pela CBF, enquanto os demais atletas iniciaram o período de férias.

Até o momento, Vini Jr não comentou publicamente a reportagem nem respondeu às críticas repercutidas pelo tabloide inglês.

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