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Fábio pode alcançar mais uma marca histórica pelo Fluminense em 2026

Fábio pode alcançar mais uma marca histórica pelo Fluminense em 2026
Fábio pode alcançar mais uma marca histórica pelo Fluminense em 2026 -

O Fluminense ainda disputará, no mínimo, mais 24 partidas até o fim da temporada. Caso alcance todas as finais possíveis, o calendário pode chegar a 38 jogos. Assim, o cenário aumenta as chances de Fábio alcançar novas marcas históricas com a camisa tricolor. Entre elas, o goleiro pode entrar no Top 3 de jogadores com mais partidas sem sofrer gols pelo clube.

No momento, o arqueiro iniciou a temporada atrás de Diego Cavalieri, que acumulava 110 jogos sem ser vazado pelo Tricolor. Antes da pausa para a Copa do Mundo, Fábio superou essa marca e agora busca alcançar Félix, terceiro colocado no ranking, com 137 partidas sem sofrer gols.

Vale destacar que o goleiro terminou o amistoso contra o Bahia, vencido pelo Fluminense por 2 a 0 no último domingo, sem ser vazado. No entanto, o levantamento considera apenas partidas oficiais. O jogador renovou recentemente o contrato com o clube carioca até dezembro de 2027.

Aos 45 anos, Fábio segue como um dos principais nomes da história recente do Tricolor. O goleiro, então, acumula temporadas de alto nível, coleciona recordes e mantém protagonismo mesmo em uma fase da carreira na qual muitos atletas já encerraram a trajetória profissional.

Em 2025, o atleta alcançou mais um feito histórico ao se tornar o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol mundial. Assim, o goleiro ultrapassou a marca de 1.390 jogos e superou o inglês Peter Shilton.

Nesta temporada, o camisa 1 também assumiu outro posto histórico. Afinal, o arqueiro tornou-se o atleta com mais partidas na história da Libertadores, ao chegar a 116 jogos e ultrapassar Éver Almeida, ex-goleiro e ídolo do Olimpia, antigo recordista da competição.

Mais jogos sem sofrer gols pelo Fluminense

Castilho — 269 jogos
Paulo Victor — 175 jogos
Félix — 137 jogos
Fábio — 116 jogos
Diego Cavalieri — 110 jogos

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