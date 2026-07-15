Fábio pode alcançar mais uma marca histórica pelo Fluminense em 2026

O Fluminense ainda disputará, no mínimo, mais 24 partidas até o fim da temporada. Caso alcance todas as finais possíveis, o calendário pode chegar a 38 jogos. Assim, o cenário aumenta as chances de Fábio alcançar novas marcas históricas com a camisa tricolor. Entre elas, o goleiro pode entrar no Top 3 de jogadores com mais partidas sem sofrer gols pelo clube.

No momento, o arqueiro iniciou a temporada atrás de Diego Cavalieri, que acumulava 110 jogos sem ser vazado pelo Tricolor. Antes da pausa para a Copa do Mundo, Fábio superou essa marca e agora busca alcançar Félix, terceiro colocado no ranking, com 137 partidas sem sofrer gols.

Vale destacar que o goleiro terminou o amistoso contra o Bahia, vencido pelo Fluminense por 2 a 0 no último domingo, sem ser vazado. No entanto, o levantamento considera apenas partidas oficiais. O jogador renovou recentemente o contrato com o clube carioca até dezembro de 2027.

Aos 45 anos, Fábio segue como um dos principais nomes da história recente do Tricolor. O goleiro, então, acumula temporadas de alto nível, coleciona recordes e mantém protagonismo mesmo em uma fase da carreira na qual muitos atletas já encerraram a trajetória profissional.

Em 2025, o atleta alcançou mais um feito histórico ao se tornar o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol mundial. Assim, o goleiro ultrapassou a marca de 1.390 jogos e superou o inglês Peter Shilton.

Nesta temporada, o camisa 1 também assumiu outro posto histórico. Afinal, o arqueiro tornou-se o atleta com mais partidas na história da Libertadores, ao chegar a 116 jogos e ultrapassar Éver Almeida, ex-goleiro e ídolo do Olimpia, antigo recordista da competição.