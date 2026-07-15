Carlos Miguel compara Brasil e Inglaterra e vê evolução: “O Brasileiro evoluiu 80%”

O goleiro Carlos Miguel acredita que o Campeonato Brasileiro vive um momento de crescimento e já figura entre as principais ligas do mundo. Em entrevista à TV Palmeiras, o jogador comparou o futebol nacional com a Premier League, onde atuou pelo Nottingham Forest antes de retornar ao Brasil para defender o Verdão, e destacou a evolução da competição nos últimos anos.

Depois de disputar apenas três partidas pelo clube inglês, o goleiro optou por voltar ao país no meio do ano passado para assumir a condição de titular do Palmeiras. Na avaliação dele, o futebol brasileiro elevou significativamente seu nível técnico e ganhou reconhecimento internacional.

A gente quer competitividade, estar nos melhores clubes, nas melhores ligas. O Brasileiro evoluiu em dois anos cerca de 80%. Hoje Palmeiras e Flamengo são as melhores equipes do Brasil. Começaram a busca e comprar jogadores lá (na Inglaterra), de alto nível, conseguiram manter alto”, afirmou.

Na sequência, Carlos Miguel ressaltou que a campanha do Palmeiras no Mundial ajudou a mudar a percepção do futebol brasileiro no exterior.

“Palmeiras fez um excelente Mundial, todo mundo já tomou um susto: opa, esse time brasileiro já não é igual antes. O mundo já entende que hoje a liga brasileira é uma das principais”, completou.

Ao comparar as duas competições, o goleiro apontou o calendário como a principal vantagem do futebol inglês.

“A única diferença é que lá tem um calendário muito bom. Jogam muitas vezes uma vez na semana então tem carga boa de controle de treino, você chega no jogo mais inteiro. É mais rápido por isso”, disse.

Carlos Miguel vê futebol no Brasil com forte investimento

Para Carlos Miguel, o investimento dos clubes brasileiros em atletas que atuavam na Europa também contribuiu para elevar o nível da competição. Aliás, o próprio Palmeiras reforçou o elenco recentemente com jogadores como Andreas Pereira, Vitor Roque e Felipe Anderson, todos com passagem pelo futebol europeu.

“Hoje os principais jogadores estão lá e o Brasileiro começou a buscar, trazendo quem está bem. Começa a elevar o nível. Todo mundo vê os clubes trazendo e não vai ficar para trás, por isso muitos terminam virando SAF, não consegue manter o nível alto sem ter o aporte de um patrocinador, de alguém virando dono. Isso vai elevar o Brasileiro e tende a daqui uns cinco anos estar em um nível tão alto que muita gente vai preferir vir para cá”, falou o goleiro.

Por fim, o goleiro também fez elogios à estrutura oferecida pelo Palmeiras e afirmou que nunca encontrou um ambiente semelhante ao longo da carreira.

“Nunca vi em nenhum lugar. Às vezes o pessoal diz: ah, está enchendo a bola. Não estou não, que sou chato e vejo todo mundo… mais chato que eu ainda”. brincou.

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