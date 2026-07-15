Sunderland anuncia Meunier para reforçar defesa na temporada 2026/27

O Sunderland anunciou, nesta quarta-feira (15), a contratação do lateral-direito Thomas Meunier. O belga assinou contrato por duas temporadas e reforçará a equipe após a classificação para a Liga Europa na última temporada. Em 2026, o defensor integrou a seleção da Bélgica na Copa do Mundo, que chegou às quartas de finais, mas perdeu para a Espanha.

Dessa forma, o jogador chega ao clube sem custos, já que ficou livre no mercado após o encerramento do vínculo com o Lille, da França. Na equipe inglesa, o lateral vestirá a camisa 12 e iniciará um novo capítulo da carreira.

Antes da passagem pelo futebol inglês, o jogador atuou por RE Virton, Club Brugge, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Trabzonspor e Lille. O período de maior destaque aconteceu no PSG, onde conquistou 12 títulos entre 2016 e 2020, com três edições do Campeonato Francês.

Vale lembrar que o Sunderland garantiu o retorno à Premier League na temporada 2024/25, após oito anos longe da elite do futebol inglês. Na campanha seguinte, o clube surpreendeu e assegurou uma vaga na Liga Europa.

A equipe encerrou a última edição da Premier League na sétima colocação, com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas em 38 rodadas. Por fim, o desempenho permitiu ao Sunderland terminar à frente de clubes tradicionais como Chelsea, Newcastle e Tottenham.

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