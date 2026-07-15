Para evitar crise, Santos prioriza pagamentos do elenco e adia reforços

O Santos atravessa um momento delicado nos bastidores. Com dificuldades para manter em dia os compromissos financeiros com o elenco, a diretoria colocou como prioridade absoluta a regularização dos pagamentos aos jogadores, deixando em segundo plano a contratação de reforços e até mesmo a tentativa de derrubar o transfer ban imposto pela Fifa.

O clube acumula atrasos nos direitos de imagem e, em alguns casos, também enfrenta pendências relacionadas ao recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A situação gerou insatisfação no elenco ao longo da temporada e motivou reuniões entre jogadores e dirigentes para esclarecer o cenário financeiro.

Uma dessas conversas aconteceu ainda em abril, antes da estreia do Santos na Copa Sul-Americana, no Equador. Na ocasião, líderes do grupo procuraram a diretoria para entender a situação do clube e cobrar explicações sobre os atrasos.

Com uma dívida superior a R$ 1 bilhão e sérios problemas de fluxo de caixa, o Santos tenta evitar que a situação evolua para uma crise interna. Por isso, a diretoria direciona todos os esforços para quitar as pendências com o elenco antes de investir em outras frentes.

Essa estratégia também impacta diretamente o planejamento para a janela de transferências. Além da falta de recursos, o Peixe segue impedido de registrar novos jogadores por causa de um transfer ban aplicado pela Fifa. A punição é consequência de uma dívida de aproximadamente R$ 12 milhões com o Monaco pela contratação do volante Jean Lucas, atualmente no Bahia.

Neymar também preocupa finanças do Santos

Enquanto busca equilibrar as contas, o Santos ainda administra outra obrigação financeira de peso. O clube deve mais de R$ 90 milhões à NR Sports, empresa responsável pela gestão dos direitos de imagem de Neymar, e procura novas fontes de receita para cumprir os seis meses restantes do contrato do camisa 10.

Neymar, aliás, tem reapresentação prevista para a próxima sexta-feira (17/7), após defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A diretoria pretende se reunir pessoalmente com o atacante para alinhar o planejamento do segundo semestre. Embora exista confiança no cumprimento do vínculo, o Santos adota cautela e trata o futuro do craque com atenção diante do cenário financeiro vivido pelo clube.

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