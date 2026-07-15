CazéTV registra maior transmissão ao vivo da história do YouTube com França x Espanha

A transmissão da vitória da Espanha sobre a França, por 2 a 0, pela semifinal da Copa do Mundo, levou a CazéTV a um novo recorde de audiência no Youtube. Nessa terça-feira (14), o canal digital registrou 24,2 milhões de aparelhos conectados durante o jogo e alcançou a maior transmissão ao vivo já registrada na história da plataforma criada pelo Google em 2005.

Essa nova marca superou o recorde anterior, do confronto de quartas de final, que inclusive também pertencia à CazéTV. No último sábado (11), a vitória da Inglaterra sobre a Noruega reuniu 21,2 milhões de aparelhos conectados simultaneamente no canal.

Muitos dos recordes estão ligados à exclusividade do canal digital, único detentor dos direitos dos 104 jogos da Copa de 2026. Da estreia até as semifinais, o projeto ultrapassou 40 milhões de inscritos no YouTube e passou a integrar o grupo dos mais seguidos do Brasil.

Números da CazéTV com Brasil na disputa

Até a data da eliminação brasileira para Noruega nas oitavas de final, a cobertura do canal já havia superado a marca de 120 milhões de espectadores. Segundo dados divulgados pela Coluna F5, 70% desse público acompanhou as partidas por meio de TVs conectadas.

Os primeiros recordes do canal e do núcleo esportivo do Youtube ocorreram justamente nos jogos da Seleção Brasileira. O confronto contra a Escócia, por exemplo, ultrapassou 21 milhões de aparelhos conectados e se firmou na liderança à época. Já a eliminação repetiu esse desempenho e se tornou a maior audiência da plataforma em jogos do Brasil.

Mudança de direitos e reta final da Copa

Com a eliminação brasileira, a programação da reta final da Copa passou por mudanças na distribuição dos direitos. Isso porque inicialmente a disputa pelo terceiro lugar, no sábado (18), ficaria exclusivamente com o canal de Casimiro Miguel, mas a queda precoce fez com que Globo e SBT também tivessem condições de exibi-la.

O projeto da Livemode também duelará com os outros detentores dos direitos na finalíssima da Copa. Marcada para domingo (19), a decisão entre Espanha x Inglaterra ou Argentina contará com exibição da CazéTV, Globo, GE TV, SporTV, SBT e N Sports.

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