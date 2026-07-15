Torcedores argentinos protagonizam briga generalizada antes da semifinal da Copa

A expectativa pela semifinal da Copa do Mundo 2026 entre Argentina e Inglaterra foi ofuscada por uma briga envolvendo torcedores argentinos na noite desta terça (14), em Atlanta (EUA). Integrantes de duas barra bravas rivais trocaram agressões em uma praça da cidade, arremessaram garrafas, lixeiras, bancos e outros objetos, obrigando a polícia a intervir para conter a confusão.

Vídeos registrados nas redes mostram os dois grupos frente a frente em uma área movimentada da capital da Geórgia. Inicialmente, os torcedores discutem, mas a situação rapidamente foge do controle.

No tumulto, alguns envolvidos arrancam lixeiras as utilizam como armas. Em seguida, um dos torcedores chega a levantar um banco e o arremessa contra o grupo rival. Além disso, mesas também são derrubadas enquanto dezenas de pessoas tentam deixar a área para evitar serem atingidas.

Assim, diante da escalada da violência, agentes de segurança cercaram o local. Apesar da presença policial, parte dos torcedores continua a lançar objetos e desafiar os agentes. Em uma das imagens, um homem grita ofensas antes de ser algemado por policiais.

Conflito entre torcidas de dois times

Veículos da imprensa argentina identificaram os grupos envolvidos como La Butteler, ligada ao San Lorenzo, e Plaza José C. Paz, do Huracán. As duas facções, inclusive, mantêm uma rivalidade histórica na Argentina e levaram esse conflito para os EUA.

Porém, horas antes da confusão, torcedores argentinos haviam organizado um “bandeiraço” de apoio à seleção argentina. O evento contava com forte esquema de segurança, incluindo revistas pessoais, inspeção de bolsas e patrulhamento com cães farejadores. Mesmo assim, o clima de confraternização deu lugar ao confronto entre os integrantes das organizadas.

A violência provocou críticas de outros torcedores presentes no local. Nas redes sociais e durante o evento, muitos condenaram a atitude dos envolvidos e defenderam que a torcida permanecesse unida para apoiar a seleção argentina na semifinal.

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