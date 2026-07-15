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Flamengo aprova reforma eleitoral, mas adia definição de voto online nas eleições

Flamengo aprova reforma eleitoral, mas adia definição de voto online nas eleições
Flamengo aprova reforma eleitoral, mas adia definição de voto online nas eleições -

O Flamengo aprovou, na última segunda-feira (13), uma reforma no processo eleitoral durante reunião do Conselho Deliberativo. Os conselheiros criaram um Código Eleitoral e de Boas Condutas, com 23 páginas, que passa a integrar o Estatuto do clube, também alterado na ocasião. No entanto, a proposta não incluiu o voto online nas eleições.

Embora o clube permita a participação e a votação à distância nas reuniões do Conselho Deliberativo desde maio do ano passado, a Comissão Permanente Eleitoral considerou que a adoção do sistema nas eleições exige uma análise mais aprofundada devido à sua maior complexidade. A proposta havia sido apresentada por grupos políticos ligados ao clube. A informação é do portal “ge”.

“A possibilidade de realização do voto presencial, remoto ou híbrido deu ensejo a intensos debates e à apresentação de posicionamentos divergentes por parte dos Conselheiros. Embora reconhecida por todos a relevância da matéria, verificou-se que não há, nesse momento específico, um consenso mínimo capaz de permitir sua incorporação ao texto da reforma sem comprometer a convergência construída em torno dos demais pontos estruturantes do projeto”, frisou a comissão aos conselheiros.

“A solução adotada não representa, que fique claro, desinteresse pelo tema, tampouco qualquer conclusão definitiva sobre o modelo de votação mais adequado para o Clube. Ao contrário, decorre do reconhecimento de que a matéria possui complexidade própria e demanda reflexão específica, envolvendo aspectos estatutários, tecnológicos, operacionais, financeiros, de segurança da informação e de legitimidade do processo eleitoral que ultrapassam apenas discussão teórica sobre a questão”, acrescentou.

Mudanças tiveram alta aprovação

O voto remoto figurou entre as promessas de campanha do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Apesar disso, o plano de governo não mencionava especificamente as eleições do Flamengo. O documento previa apenas “permitir acesso e votação remota às sessões e votações a distância sob estrito controle”.

As mudanças no Estatuto e a criação do novo Código Eleitoral receberam aprovação de 80,6% dos 678 votos registrados na reunião, que contou com participação presencial e remota dos conselheiros.

Em contrapartida, grupos de oposição criticaram a reforma. De acordo com essas correntes, as alterações reduzem atribuições do Conselho Deliberativo, formado por representantes de diferentes chapas, e ampliam os poderes do Conselho de Administração, composto exclusivamente por integrantes da chapa vencedora da eleição.

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Veja as mudanças com a criação do Código Eleitoral do Flamengo

Inclusão oficial do Código Eleitoral como parte integrante do Estatuto;
Definição de que o associado deve estar em dia com as mensalidades até 31 de agosto do ano eleitoral para integrar a lista de eleitores;
Criação de regras específicas para apuração e punição de infrações eleitorais;
Nova organização das categorias de sócios aptos a votar, com alterações nos critérios de elegibilidade;
Divulgação da lista preliminar de eleitores até 31 de agosto e da relação definitiva até 14 de novembro;
Regulamentação da composição da Comissão Permanente Eleitoral, que passa a contar com sete integrantes definidos pelo novo Código;
Proibição de concessão de descontos, anistias, remissões ou benefícios financeiros relacionados às contribuições sociais durante anos eleitorais
Exigência de que o sistema de votação seja auditável, seguro e protegido contra fraudes;
Ampliação da responsabilidade dos candidatos à presidência sobre os atos praticados por integrantes de suas chapas durante o processo eleitoral.

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