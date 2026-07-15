Justiça nega pedido para apreender passaporte de Cartolouco em processo por agressão

A Justiça de São Paulo negou o pedido do Ministério Público de São Paulo (MPSP) para apreender o passaporte de Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco. O influenciador responde a um processo por agressão física e violência psicológica contra uma ex-namorada, com quem manteve um relacionamento de nove meses. Ele nega as acusações.

Além disso, o processo tem relação com um episódio que, segundo a denúncia, ocorreu em 31 de janeiro deste ano. O caso faz parte de uma série de relatos de violência doméstica apresentados por três ex-companheiras em reportagem exibida pelo Fantástico. Por outro lado, Cartolouco afirma que já foi inocentado judicialmente em uma das acusações.

Dessa formna, ao solicitar a apreensão do passaporte, o Ministério Público alegou que o influenciador poderia deixar o Brasil para evitar o andamento do processo. O pedido foi apresentado antes da Copa do Mundo, competição que Cartolouco acompanha nos Estados Unidos para produzir conteúdo em suas redes sociais.

No entanto, o juiz Diógenes Luiz de Almeida negou o requerimento em decisão assinada no dia 20 de junho. Na justificativa, o magistrado afirmou que Cartolouco ainda não havia sido oficialmente citado no processo e destacou que não encontrou indícios de tentativa de fuga ou de descumprimento de determinações judiciais. Apesar disso, o juiz ressaltou que poderá reavaliar a medida caso surjam novos indícios de evasão.

Com a decisão, Cartolouco continuou nos Estados Unidos e manteve a cobertura da Copa do Mundo por meio de parcerias comerciais em seu canal no YouTube, que reúne cerca de 1,5 milhão de inscritos. Além disso, após a exibição da reportagem do Fantástico, o influenciador perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Cartolouco tenta desmentir os fatos

Cartolouco usou as redes sociais pela primeira vez para comentar as acusações de violência doméstica feitas por uma ex-namorada. Na publicação, divulgada na manhã deterça-feira (14), ele negou as denúncias, apresentou sua versão dos fatos e afirmou que não permaneceria mais em silêncio.

Além disso, no vídeo, Cartolouco declarou que a Justiça o inocentou em setembro de 2024 e exibiu prints de conversas com a ex-companheira para reforçar sua defesa. Em seguida, voltou a dizer que decidiu se manifestar sobre o caso. “Não tem como mais ficar quieto sobre as acusações”, afirmou.

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