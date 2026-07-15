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Cruzeiro entra na reta final da preparação para maratona de 10 jogos em 30 dias

Cruzeiro entra na reta final da preparação para maratona de 10 jogos em 30 dias
Cruzeiro entra na reta final da preparação para maratona de 10 jogos em 30 dias -

O Cruzeiro está a sete dias de voltar aos gramados após a pausa para a Copa do Mundo. No próximo dia 22 de julho, a equipe enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, dando início a uma sequência decisiva de 10 partidas em apenas 30 dias. O período colocará à prova o elenco comandado por Artur Jorge, que dividirá as atenções entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

A primeira metade da temporada foi marcada por altos e baixos. O Cruzeiro iniciou o Campeonato Brasileiro sem vencer nas oito primeiras rodadas, desempenho que culminou na saída do técnico Tite. A chegada de Artur Jorge representou uma mudança de rumo, justamente quando o clube passou a disputar simultaneamente as três principais competições do calendário.

A reação veio antes da paralisação. A Raposa deixou a lanterna e encerrou o primeiro turno na 11ª colocação, com 24 pontos, resultado de seis vitórias, seis empates e seis derrotas. Embora esteja distante da disputa pelo título, o principal objetivo no Brasileirão passou a ser uma vaga direta na próxima edição da Libertadores.

Ao mesmo tempo, o Cruzeiro conseguiu cumprir metas importantes nos torneios eliminatórios. Afinal, na Libertadores, avançou em um grupo bem complicado, onde o Boca Juniors acabou sendo eliminado. Já na Copa do Brasil, superou o Goiás na quinta fase. Depois do empate no primeiro confronto, garantiu a classificação ao vencer por 1 a 0 no Mineirão.

Maratona do Cruzeiro

Agora, o clube entra na fase mais intensa da temporada. Entre os dias 22 de julho e o fim de agosto, disputará seis partidas pelo Campeonato Brasileiro, contra Internacional, Botafogo, Coritiba, Mirassol, Corinthians e Flamengo, somando 18 pontos em disputa.

Além disso, a equipe enfrentará o próprio Flamengo nas oitavas de final da Libertadores e medirá forças com a Chapecoense em jogos de ida e volta pelas oitavas da Copa do Brasil.

Assim, a sequência será determinante para as pretensões do Cruzeiro em 2026. Depois de superar um início turbulento, a equipe espera consolidar a recuperação no Brasileirão e manter vivo o sonho de conquistar um título nas competições de mata-mata.

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