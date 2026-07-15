Cruzeiro entra na reta final da preparação para maratona de 10 jogos em 30 dias

O Cruzeiro está a sete dias de voltar aos gramados após a pausa para a Copa do Mundo. No próximo dia 22 de julho, a equipe enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, dando início a uma sequência decisiva de 10 partidas em apenas 30 dias. O período colocará à prova o elenco comandado por Artur Jorge, que dividirá as atenções entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

A primeira metade da temporada foi marcada por altos e baixos. O Cruzeiro iniciou o Campeonato Brasileiro sem vencer nas oito primeiras rodadas, desempenho que culminou na saída do técnico Tite. A chegada de Artur Jorge representou uma mudança de rumo, justamente quando o clube passou a disputar simultaneamente as três principais competições do calendário.

A reação veio antes da paralisação. A Raposa deixou a lanterna e encerrou o primeiro turno na 11ª colocação, com 24 pontos, resultado de seis vitórias, seis empates e seis derrotas. Embora esteja distante da disputa pelo título, o principal objetivo no Brasileirão passou a ser uma vaga direta na próxima edição da Libertadores.

Ao mesmo tempo, o Cruzeiro conseguiu cumprir metas importantes nos torneios eliminatórios. Afinal, na Libertadores, avançou em um grupo bem complicado, onde o Boca Juniors acabou sendo eliminado. Já na Copa do Brasil, superou o Goiás na quinta fase. Depois do empate no primeiro confronto, garantiu a classificação ao vencer por 1 a 0 no Mineirão.

Maratona do Cruzeiro

Agora, o clube entra na fase mais intensa da temporada. Entre os dias 22 de julho e o fim de agosto, disputará seis partidas pelo Campeonato Brasileiro, contra Internacional, Botafogo, Coritiba, Mirassol, Corinthians e Flamengo, somando 18 pontos em disputa.

Além disso, a equipe enfrentará o próprio Flamengo nas oitavas de final da Libertadores e medirá forças com a Chapecoense em jogos de ida e volta pelas oitavas da Copa do Brasil.

Assim, a sequência será determinante para as pretensões do Cruzeiro em 2026. Depois de superar um início turbulento, a equipe espera consolidar a recuperação no Brasileirão e manter vivo o sonho de conquistar um título nas competições de mata-mata.

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