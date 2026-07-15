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Globo faz mudança drástica na grade para transmitir jogo da Copa do Mundo

Globo faz mudança drástica na grade para transmitir jogo da Copa do Mundo
Globo faz mudança drástica na grade para transmitir jogo da Copa do Mundo -

A Globo promove mudanças na programação desta quarta-feira (15) para transmitir a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina. As duas seleções disputam uma vaga na decisão do torneio, e a cobertura esportiva ocupará parte da faixa da tarde da emissora.

Por causa da transmissão, a Globo retirou, assim, da grade o Vale a Pena Ver de Novo, que exibe a novela Avenida Brasil, além da Sessão da Tarde. As alterações são pontuais e atingem apenas a programação vespertina.

A cobertura começa às 14h45, com uma edição especial da novela Além do Tempo. Na sequência, às 15h30, a emissora transmite ao vivo o confronto entre Inglaterra e Argentina.

Porém, apesar das mudanças durante a tarde, a programação do início da noite e do horário nobre permanece inalterada. A novela A Nobreza do Amor será exibida às 18h10, seguida pelo telejornal local da segunda edição, às 18h50.

Depois, a grade segue com Coração Acelerado, às 19h25, o Jornal Nacional, às 20h30, e a novela Quem Ama Cuida, às 21h20.

Globo prepara cobertura especial para a final da Copa

Além da semifinal desta quarta, a emissora, inclusive, também fará uma programação diferenciada no próximo domingo (19), quando exibirá a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo e a decisão.

A transmissão especial terá início às 14h, logo após o Esporte Espetacular, e seguirá até as 18h35. Em seguida, a programação será retomada com o Domingão com Huck.

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