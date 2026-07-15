Globo faz mudança drástica na grade para transmitir jogo da Copa do Mundo

A Globo promove mudanças na programação desta quarta-feira (15) para transmitir a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina. As duas seleções disputam uma vaga na decisão do torneio, e a cobertura esportiva ocupará parte da faixa da tarde da emissora.

Por causa da transmissão, a Globo retirou, assim, da grade o Vale a Pena Ver de Novo, que exibe a novela Avenida Brasil, além da Sessão da Tarde. As alterações são pontuais e atingem apenas a programação vespertina.

A cobertura começa às 14h45, com uma edição especial da novela Além do Tempo. Na sequência, às 15h30, a emissora transmite ao vivo o confronto entre Inglaterra e Argentina.

Porém, apesar das mudanças durante a tarde, a programação do início da noite e do horário nobre permanece inalterada. A novela A Nobreza do Amor será exibida às 18h10, seguida pelo telejornal local da segunda edição, às 18h50.

Depois, a grade segue com Coração Acelerado, às 19h25, o Jornal Nacional, às 20h30, e a novela Quem Ama Cuida, às 21h20.

Globo prepara cobertura especial para a final da Copa

Além da semifinal desta quarta, a emissora, inclusive, também fará uma programação diferenciada no próximo domingo (19), quando exibirá a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo e a decisão.

A transmissão especial terá início às 14h, logo após o Esporte Espetacular, e seguirá até as 18h35. Em seguida, a programação será retomada com o Domingão com Huck.

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