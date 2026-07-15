Inglaterra x Argentina mobiliza operação especial de segurança na Copa do Mundo

A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina mobilizou um esquema especial de segurança em Atlanta. Diante da histórica rivalidade entre os dois países e após confrontos registrados entre torcedores antes da partida, o Departamento de Polícia de Atlanta (APD) anunciou o reforço do policiamento para esta quarta-feira (15).

A preocupação aumentou depois dos confrontos entre ingleses e argentinos em Miami, cidade que recebeu Inglaterra x Noruega pelas quartas de final no último fim de semana. A forte rivalidade entre as seleções remonta à Guerra das Malvinas, em 1982.

A APD detalhou, em comunicado ao The Athletic, as medidas que serão adotadas nesta quarta-feira (15). “Enquanto Atlanta se prepara para sediar uma das semifinais da Copa do Mundo, o Departamento de Polícia reforçou sua postura de segurança pública em toda a cidade. Isso também pelo número crescente de moradores e visitantes”, dizia um trecho.

“Mobilizamos pessoal e recursos adicionais, que continuarão sendo alocados estrategicamente dentro e ao redor dos locais de eventos e outros locais de grande circulação. Isso tudo para ajudar a garantir uma experiência segura e agradável para todos. Estas medidas proativas visam proteger o público e dissuadir a atividade criminosa”, dizia outro trecho.

Reino Unido não enviará novos agentes

Apesar do reforço local, o Reino Unido informou que não enviará novos policiais aos Estados Unidos para a semifinal. Isso porque, desde o início da Copa, uma unidade móvel liderada pelo superintendente Gareth Parkin, acompanhada por outros dois oficiais, tem prestado apoio às autoridades norte-americanas com serviços aos torcedores ingleses.

“Assim como em todos os outros jogos, os oficiais da UKPU estão trabalhando em conjunto com as agências de aplicação da lei em Atlanta antes da partida da semifinal”, disse Mark Roberts, porta-voz da UKFPU, ao The Athletic.

Mark Roberts completou: “Após jogos anteriores e planejamento pós-torneio, existe uma boa relação de trabalho com os oficiais de todos os lados. Este é exatamente o padrão que temos observado em relação aos torcedores ingleses até agora nos EUA e no México. Um comportamento exemplar”.

Contudo, sobre os reforços para o duelo de maior rivalidade até aqui, informou: “Não enviaremos mais agentes do Reino Unido. Porém, aqueles que lá estão possuem vasta experiência e continuarão a trabalhar com grupos de torcedores. Outras agências também visam garantir que a segurança e a diversão dos torcedores sejam prioridade”.

Problemas no país

Enquanto os torcedores ingleses presentes nos Estados Unidos e no México receberam elogios da UKFPU, o departamento não pôde dizer o mesmo no Reino Unido. Após a vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a Noruega nas quartas de final, o país registrou mais de 500 incidentes, com cerca de 100 pessoas presas.

Os pubs tiveram autorização do Ministério do Interior para permanecer abertos durante toda a partida e por mais 30 minutos após o tempo regulamentar. Mark Roberts afirmou que a maioria dos casos esteve “relacionada ao álcool”.

“O comportamento dos torcedores ingleses nos EUA e no México tem sido exemplar ao longo de todo o torneio. É uma verdadeira pena que o mesmo não possa ser dito sobre os torcedores aqui no Reino Unido. Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, tivemos mais de 500 incidentes relatados, com mais de 100 prisões em todo o país”, relatou.

Organização Fifa para Inglaterra x Argentina

A organização da Copa manterá o modelo adotado durante todo o torneio, sem separação obrigatória entre torcedores das seleções dentro do estádio. Cada federação recebe uma quantidade determinada de ingressos atrás de um dos gols, mas os demais setores podem reunir torcedores de ambos os países.

A Fifa informou ao The Athletic que “medidas de segurança abrangentes e robustas estarão em vigor para todas as partidas restantes”. Por fim, acrescentou: “Não houve incidentes graves, e esse espírito de união e respeito é algo que espera-se que continue”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.