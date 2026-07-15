Reforço do Atlético, Léo Duarte sofre lesão muscular na intertemporada

O Atlético-MG ganhou um problema às vésperas da retomada da temporada. Único reforço contratado até o momento, o zagueiro Léo Duarte sofreu uma lesão muscular na coxa direita e passou a ser dúvida para a partida contra o Bahia, no próximo dia 21 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, o defensor sentiu dores na região posterior da coxa direita durante um treinamento realizado nesta semana, na Cidade do Galo. Léo Duarte já iniciou o tratamento no departamento de fisioterapia. Como de costume, o Atlético não informou um prazo para a recuperação.

Contratado para substituir Júnior Alonso, que rescindiu contrato e acertou com o Atlanta United, dos Estados Unidos, Léo Duarte chegou ao clube para disputar espaço no sistema defensivo. Apesar de ser destro, ele também pode atuar pelo lado esquerdo da zaga, função exercida pelo paraguaio durante sua passagem pelo Galo.

O Atlético ainda busca reforços para a sequência da temporada. A janela de transferências será aberta no dia 20 de julho, mas a diretoria já deixou claro que fará apenas contratações pontuais. Neste momento, a prioridade é a chegada de um jogador para o setor ofensivo.

Enquanto isso, Eduardo Domínguez prepara a equipe para a volta do calendário nacional. O primeiro compromisso após a pausa para a Copa do Mundo será diante do Bahia, na Arena MRV, e a presença de Léo Duarte dependerá da evolução do tratamento nos próximos dias.

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