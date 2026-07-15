Vasco recebe uniformes com novo patrocinador máster e prepara anúncio

O Vasco ainda não oficializou o acordo de patrocínio máster com a SportingBet, mas a parceria já começou a fazer parte da rotina do clube. Afinal, a diretoria recebeu o primeiro lote de uniformes com a marca da casa de apostas, que ocupará o espaço principal da camisa até o fim de 2027. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o contrato prevê o patrocínio das equipes masculina, feminina e das categorias de base. Nos últimos dias, departamentos de futebol realizaram sessões de fotos e gravações para as redes sociais com os novos uniformes. O clube adotou a medida para agilizar os processos internos, já que o acordo está em fase final.

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A camisa não terá alterações no visual além da inclusão da logomarca da SportingBet. Pelo contrato, todos os conteúdos institucionais e de redes sociais do Cruz-Maltino deverão exibir a marca da empresa. Por esse motivo, atletas de diferentes categorias participaram da produção de fotos e vídeos.

Apesar de já receberem os novos uniformes, os departamentos do clube aguardam o anúncio oficial para utilizá-los nas atividades. Até lá, jogadores e integrantes da comissão técnica seguem com camisas sem patrocinador, como ocorreu no treino da última terça-feira (14). O Vasco também não pode divulgar as imagens produzidas com a nova identidade visual.

Saída de presidente atrasa anúncio

A saída do presidente Pedrinho do comando da SAF adiou a oficialização da parceria. Com o retorno do dirigente ao futebol na última sexta-feira (10) e a gradual estabilização do cenário político do clube, a expectativa é de que o anúncio ocorra ainda neste mês.

Por fim, o Vasco está sem patrocinador máster desde o encerramento do vínculo com a Betfair, no fim do ano passado. Em maio, o clube ficou perto de fechar contrato com a SportingBet, mas as negociações esfriaram após divergências sobre os valores. Semanas depois, as partes retomaram as conversas e chegaram a um entendimento.





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