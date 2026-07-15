São Paulo negocia rescisão de contrato com Luan

O São Paulo está próximo de encerrar em definitivo a passagem de Luan pelo clube. Fora dos planos da comissão técnica de Dorival Júnior, o volante negocia uma rescisão amigável e pode deixar o Morumbis seis meses antes do término de seu contrato. A informação foi dada primeiramente pelo ”Uol”.

As conversas entre as partes avançaram nos últimos dias. A diretoria optou por buscar um acordo para antecipar a saída do jogador depois que ele sequer foi relacionado para a reapresentação do elenco após a pausa para a Copa do Mundo. Desde então, Luan integra o grupo de atletas liberados dos treinamentos por não fazerem parte do planejamento para a sequência da temporada.

Inicialmente, o São Paulo pretendia negociar o volante com outro clube, preservando um percentual de seus direitos econômicos para lucrar em uma futura transferência. A estratégia, inclusive, foi adotada em outras negociações recentes.

O zagueiro Matheus Belém rescindiu contrato para acertar com o FK Qabala, do Azerbaijão, sem custos, mas com o Tricolor mantendo 20% dos direitos econômicos. Situação semelhante aconteceu com o goleiro Young, que também rescindiu seu vínculo antes de acertar com o Portimonense, de Portugal.

Luan sem espaço no São Paulo

Revelado nas categorias de base de Cotia, Luan perdeu espaço nas últimas temporadas após empréstimos e problemas físicos. Depois de defender o Vitória, retornou ao São Paulo, mas não conseguiu convencer as comissões técnicas de Dorival Júnior, Hernán Crespo e Roger Machado.

O volante ainda viveu um episódio marcante no início da temporada. Escalado como titular por Crespo na eliminação para o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, Luan esteve em campo na última partida do treinador argentino no comando do São Paulo. Internamente, a decisão desagradou a diretoria e acabou sendo apontada como um dos fatores que contribuíram para a saída do técnico dias depois.

Desde antes da pausa para a Copa do Mundo, Luan já treinava separadamente do restante do elenco, assim como o lateral-direito Cédric Soares, que também está fora dos planos e pode sair nesta janela.

Apesar do desfecho próximo, Luan deixa uma trajetória importante no clube. No São Paulo desde os 11 anos, o volante percorreu todas as categorias de base antes de chegar ao profissional. Pelo Tricolor, conquistou o Campeonato Paulista de 2021, marcando um dos gols da decisão contra o Palmeiras, além da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.

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