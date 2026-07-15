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Fifa pode estender show do intervalo da final da Copa do Mundo para 30 minutos

Fifa pode estender show do intervalo da final da Copa do Mundo para 30 minutos
Fifa pode estender show do intervalo da final da Copa do Mundo para 30 minutos -

A Fifa pode ampliar o intervalo da final da Copa do Mundo 2026 de 15 para 30 minutos para acomodar o show do intervalo, segundo informações da imprensa internacional. Esta é a primeira vez que um Mundial terá uma apresentação musical entre um tempo e outro.

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De acordo com Martyn Ziegler, editor de esportes do The Times, a Fifa trabalha com a possibilidade de um intervalo de cerca de 30 minutos, o dobro do tempo regulamentar. O jornalista também lembra que a decisão do Mundial de Clubes de 2025  teve uma pausa próxima de 25 minutos para as atrações.

Porém, o The Athletic, página independente do jornal New York Times, informou que a entidade anunciou oficialmente uma apresentação de 11 minutos, definida como “uma celebração memorável na encruzilhada do esporte, da música e da influência global”. No entanto, o veículo afirma que fontes ligadas à organização indicaram que o intervalo completo deverá durar, no mínimo, 20 minutos.

A rede britânica de TV BBC, inclusive, também publicou informações semelhantes e reforçou que a Fifa pretende estender a pausa da decisão para garantir a realização do espetáculo sem comprometer a logística do evento.

A possibilidade de um intervalo mais longo reacendeu o debate sobre a crescente influência do modelo esportivo norte-americano no futebol. Nos últimos anos, a Fifa já adotou mudanças que aproximam a Copa do Mundo do formato dos grandes eventos realizados nos EUA, como o Super Bowl, a final da liga de futebol americano (NFL).

Fifa é alvo de muitas críticas

As medidas da Fifa com relação ao andamento dos jogos, inclusive, está sendo alvo de muitas críticas. As pausas para hidratação ampliadas, que passaram a servir também para inserções comerciais durante as partidas, são vistas como um “caça-níquel”.

“A americanização do futebol continua. Depois dos novos comerciais disfarçados de intervalos para hidratação, dividindo uma partida de 90 minutos em quatro tempos, chega a hora dos intervalos prolongados. Isto para satisfazer um público que terá desembolsado uma quantia exorbitante para assistir à final da Copa do Mundo”, escreveu o jornal francês L’Équipe.

O show reunirá artistas de renome mundial em um formato inspirado no tradicional espetáculo do Super Bowl. Entre os nomes cotados para a apresentação estão Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Madonna e o grupo sul-coreano BTS. O vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, coordena a direção artística do evento.

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