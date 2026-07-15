Fifa pode estender show do intervalo da final da Copa do Mundo para 30 minutos

A Fifa pode ampliar o intervalo da final da Copa do Mundo 2026 de 15 para 30 minutos para acomodar o show do intervalo, segundo informações da imprensa internacional. Esta é a primeira vez que um Mundial terá uma apresentação musical entre um tempo e outro.

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De acordo com Martyn Ziegler, editor de esportes do The Times, a Fifa trabalha com a possibilidade de um intervalo de cerca de 30 minutos, o dobro do tempo regulamentar. O jornalista também lembra que a decisão do Mundial de Clubes de 2025 teve uma pausa próxima de 25 minutos para as atrações.

Porém, o The Athletic, página independente do jornal New York Times, informou que a entidade anunciou oficialmente uma apresentação de 11 minutos, definida como “uma celebração memorável na encruzilhada do esporte, da música e da influência global”. No entanto, o veículo afirma que fontes ligadas à organização indicaram que o intervalo completo deverá durar, no mínimo, 20 minutos.

A rede britânica de TV BBC, inclusive, também publicou informações semelhantes e reforçou que a Fifa pretende estender a pausa da decisão para garantir a realização do espetáculo sem comprometer a logística do evento.

A possibilidade de um intervalo mais longo reacendeu o debate sobre a crescente influência do modelo esportivo norte-americano no futebol. Nos últimos anos, a Fifa já adotou mudanças que aproximam a Copa do Mundo do formato dos grandes eventos realizados nos EUA, como o Super Bowl, a final da liga de futebol americano (NFL).

Fifa é alvo de muitas críticas

As medidas da Fifa com relação ao andamento dos jogos, inclusive, está sendo alvo de muitas críticas. As pausas para hidratação ampliadas, que passaram a servir também para inserções comerciais durante as partidas, são vistas como um “caça-níquel”.

“A americanização do futebol continua. Depois dos novos comerciais disfarçados de intervalos para hidratação, dividindo uma partida de 90 minutos em quatro tempos, chega a hora dos intervalos prolongados. Isto para satisfazer um público que terá desembolsado uma quantia exorbitante para assistir à final da Copa do Mundo”, escreveu o jornal francês L’Équipe.

O show reunirá artistas de renome mundial em um formato inspirado no tradicional espetáculo do Super Bowl. Entre os nomes cotados para a apresentação estão Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Madonna e o grupo sul-coreano BTS. O vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, coordena a direção artística do evento.