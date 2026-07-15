A tropa de Scaloni: auxiliares jogaram a última partida de Copa contra a Inglaterra

A base da comissão técnica da Argentina tem a Inglaterra entalada na garganta. E o motivo não é a disputa pelas Ilhas Malvinas ou outro assunto histórico. A “tropa de Scaloni” é composta por ex-jogadores que estiveram em campo na derrota para o time liderado por David Beckham, em 2002, que contribuiu para a eliminação da seleção albiceleste na fase de grupos daquela Copa do Mundo.

Assim, há mais um elemento de revanche a partir das 16h desta quarta-feira (15/07), em Atlanta, quando ingleses e argentinos duelam por uma vaga na final desta edição do torneio. Quem passar, enfrenta a Espanha na decisão, no próximo domingo.

Roberto Ayala, Walter Samuel e Pablo Aimar participaram do vexame da campanha de 24 anos atrás. Afinal, era a primeira vez em quatro décadas que a Argentina não passava da primeira fase de um Mundial. O trio trabalha com Lionel Scaloni e estará no banco de reservas.

Copas que a comissão técnica atual disputou:

Lionel Scaloni (lateral e volante) – 2006

Roberto Ayala (zagueiro) – 1998 e 2002

Walter Samuel (zagueiro) – 2002

Pablo Aimar (meia) – 2002 e 2006

Atualmente, a federação argentina prioriza e emprega diversos ex-jogadores da seleção nos cargos de treinador e auxiliares desde as categorias de base. A prática, portanto, se estende para o sub-17 e sub-20, que têm o comando de Javier Placente. O ex-lateral também esteve na Copa de 2002, mas era reserva de Sorín.

Porém, ao longo das últimas décadas, o método foi diferente. Nomes com pouca experiência na época de atletas, como Marcelo Bielsa, José Pekkermann e Jorge Sampaoli, passaram pela seleção principal. A exceção foi Diego Maradona, que liderou a Argentina em 2010.

Beckham foi o carrasco em 2002

A partida de 2002 teve o meia David Beckham como destaque. Hoje empresário no futebol dos Estados Unidos, o astro fez o gol de pênalti no fim do primeiro tempo e criou algumas das melhores chances dos ingleses.

A escalação da derrota da Argentina, em 7 de junho de 2002, foi a seguinte: Cavallero; Pochettino, Ayala, Samuel, Sorín; Zanetti, Simeone, Verón (Aimar), Kily González; Ortega, Batistuta (Crespo). Técnico: Marcelo Bielsa.