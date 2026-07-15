Site revela planos de possível mudança de Léo Pereira e Karoline Lima à Europa

A possibilidade de Léo Pereira trocar o Flamengo pelo futebol europeu pegou torcedores de surpresa. Segundo o jornal Extra, o zagueiro estaria nos planos do Monaco, clube comandado por Filipe Luís. No entanto, até o momento, nenhuma das partes oficializou uma negociação.

Enquanto a situação permanece sem definição, Léo Pereira e Karoline Lima vivem um momento especial fora dos gramados. Recentemente, o casal anunciou o noivado nas redes sociais e compartilhou registros da nova fase do relacionamento.

Além disso, de acordo com a publicação, os dois aguardam o fim das férias após a Copa do Mundo para definir os próximos passos da mudança para a Europa, caso a transferência se concretize. Atualmente, eles passam um período de descanso em Miami, nos Estados Unidos. A influenciadora, inclusive, contratou uma personal organizer de confiança para auxiliá-la em uma eventual mudança.

Segundo o Extra, fatores familiares também pesariam na decisão de Léo Pereira. Isso porque Helena e Matteo, filhos do jogador, devem passar a morar definitivamente em Madri com a mãe, Tainá, e o padrasto, Éder Militão. Ao mesmo tempo, Cecília, filha de Karoline Lima e Militão, ficaria mais próxima do pai.

Caso a transferência seja confirmada, o casal deverá morar em Monte Carlo, no Principado de Mônaco. A cidade fica a cerca de mil quilômetros de Madri, distância que pode ser percorrida em aproximadamente duas horas de voo, o que facilitaria a convivência da família. Entretanto, por enquanto, a possível mudança segue apenas como uma informação divulgada pelo Extra, sem confirmação oficial do jogador, do Flamengo ou do Monaco.

Léo Pereira desperta interesse de outro clube da Europa

Além do Monaco, Léo Pereira também entrou na mira de outro clube europeu. Segundo informações divulgadas nos bastidores do mercado da bola, o Beşiktaş avalia apresentar uma proposta de 8 milhões de euros pelo zagueiro. Por outro lado, o Flamengo não pretende abrir negociações por menos de 15 milhões de euros, valor considerado ideal para iniciar qualquer conversa sobre uma possível transferência.

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