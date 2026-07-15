Palmeiras registra déficit de R$ 65,9 milhões até maio e fica abaixo da meta

O Palmeiras fechou os cinco primeiros meses de 2026 com um déficit acumulado de R$ 65,9 milhões, resultado bem diferente do cenário projetado no orçamento. Embora tenha arrecadado R$ 503,4 milhões no período, o clube ficou distante do superávit de R$ 32,8 milhões previsto para o fim de maio, principalmente por receber menos do que esperava com a venda de atletas.

De janeiro a maio, o Verdão somou R$ 395,2 milhões em receitas operacionais líquidas e outros R$ 108,2 milhões em receitas financeiras, totalizando R$ 503,4 milhões. Ainda assim, o desempenho financeiro ficou abaixo das expectativas elaboradas pela diretoria no início do ano.

O principal fator para a diferença entre o orçamento e o resultado efetivo foi a queda na arrecadação do item “rendas diversas”. Após uma norma do Conselho Federal de Contabilidade, esse tópico passou a concentrar também os valores obtidos com negociações de jogadores.

A previsão era arrecadar R$ 235,7 milhões nessa categoria até maio. No entanto, o Palmeiras contabilizou apenas R$ 78 milhões, o equivalente a cerca de 33% da meta estabelecida. Como consequência, a receita operacional líquida também ficou abaixo do esperado. Foram R$ 395,2 milhões, contra os R$ 577 milhões previstos para o período.

Sem atingir a projeção de receitas, o clube registrou um déficit operacional de R$ 121,6 milhões, indicando que as despesas superaram as receitas geradas pelas atividades do futebol e demais operações. O impacto só não foi maior graças aos R$ 108,2 milhões obtidos em receitas financeiras, impulsionadas principalmente pela variação cambial e pelos rendimentos de aplicações financeiras.

Onde o Palmeiras ganhou dinheiro

Entre as principais fontes de arrecadação do Palmeiras até maio, as receitas financeiras lideraram com R$ 108,2 milhões. Em seguida aparecem os direitos de transmissão, com R$ 104,7 milhões, publicidade e patrocínio, com R$ 97,3 milhões, e as rendas diversas, que somaram R$ 78 milhões. O programa Avanti contribuiu com R$ 29,7 milhões, enquanto a arrecadação social alcançou R$ 29,4 milhões.

A renda de jogos gerou R$ 24,6 milhões, as premiações renderam R$ 16,2 milhões e o licenciamento da marca e franquias acrescentou outros R$ 14 milhões aos cofres alviverdes.

O mês de maio do Verdão

Apesar do resultado negativo no acumulado do ano, o mês de maio apresentou desempenho próximo ao previsto pela diretoria. O clube registrou déficit de R$ 30 milhões, valor semelhante aos R$ 26,4 milhões orçados para o período.

Somente em maio, o Palmeiras arrecadou R$ 86 milhões, sendo R$ 81,3 milhões em receitas operacionais e R$ 4,7 milhões em receitas financeiras. O clube superou as projeções para o mês em arrecadação de jogos e no item de rendas diversas.

Os direitos de transmissão foram novamente a principal fonte de receita mensal, com R$ 26,7 milhões. Na sequência vieram publicidade e patrocínio, com R$ 17,1 milhões, rendas diversas, com R$ 10,5 milhões, e arrecadação de jogos, que somou R$ 10 milhões. O Avanti arrecadou R$ 6 milhões, enquanto a arrecadação social chegou a R$ 5,8 milhões. As receitas financeiras renderam R$ 4,7 milhões, as premiações adicionaram R$ 3,3 milhões e o licenciamento da marca respondeu por R$ 1,3 milhão.

No balanço mês a mês, o Palmeiras iniciou o ano com déficit de R$ 7,8 milhões em janeiro, registrou superávit de R$ 20 milhões em fevereiro e voltou a fechar no vermelho nos meses seguintes: déficit de R$ 26,8 milhões em março, R$ 21,2 milhões em abril e R$ 30 milhões em maio.

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