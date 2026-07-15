SAF do Botafogo detalha plano de Recuperação Judicial e reestruturação de dívida

A SAF do Botafogo apresentou, na última segunda-feira (13), o Plano de Recuperação Judicial e detalhou a estratégia para reestruturar o pagamento da dívida de R$ 1,2 bilhão. Assim, o documento estabelece condições distintas para cada categoria de credores, com prazos e formas de quitação diferentes. A informação é do portal “ge”.

Pela proposta, atletas do atual elenco e outras classes específicas poderão receber o valor integral em curto prazo. Já parte dos credores poderá enfrentar deságio de até 95% sobre os créditos. O plano também prevê períodos de carência e prazos de pagamento que podem chegar a 20 anos, conforme a categoria de cada credor.

Os credores ainda precisam analisar e votar a proposta em assembleia, cuja data ainda não foi definida. Caso obtenha aprovação, o plano seguirá para homologação da Justiça. O processo de recuperação judicial da SAF, então, tramita na 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

Viabilidade operacional e econômica

No texto, assinado pelo diretor da SAF, Eduardo Iglesias, o clube afirma que mantém viabilidade operacional e econômica. Isso mesmo diante da crise financeira e da disputa societária. O dirigente destacou que investidores passaram a demonstrar interesse em oferecer novas linhas de crédito. Além de até mesmo pensar em adquirir participação acionária na SAF, com previsão de novos aportes e investimentos.

“Desde que foi deferido o pedido cautelar, a SAF BOTAFOGO já contratou dois financiamentos DIP essenciais à manutenção de suas operações, um primeiro no valor de R$ 4,3 milhões e o segundo no valor de US$ 25 milhões, os quais foram determinantes para a manutenção em dia dos pagamentos de colaboradores e fornecedores essenciais, conforme autorizado pelo MM. Juízo da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro”, disse.

Por fim, a SAF do Botafogo afirma que pretende reestruturar suas operações e reorganizar a dívida com base em quatro pilares, detalhados no Plano de Recuperação Judicial.

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Veja as propostas do Plano de Recuperação Judicial

Reestruturação de dívidas, com a previsão de prazos de carência e pagamento, somados à aplicação de deságio, para a redução da alavancagem e alteração do perfil da dívida;

Injeção de liquidez via contratação de novas linhas de crédito a custo menor, alinhado ao seu novo perfil de risco após a reestruturação da dívida;

Eventual aumento de capital para utilização dos recursos aportados pelo novo investidor para melhoria do desempenho esportivo da SAF Botafogo, o que tem por consequência imediata o aumento de receitas;

Venda de direitos federativos e econômicos dos atletas que compõem seu valioso elenco, sempre observando a necessidade de manutenção do desempenho esportivo de excelência almejado pela gestão da SAF BOTAFOGO.

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