Torcedor roda o mundo por homenagem ao avô e conclui missão após encontro com Messi

Durante mais de um ano, Gabriel Goldsack transformou uma promessa ao avô em uma missão que atravessou fronteiras. O argentino de 34 anos percorreu diferentes caminhos para conseguir as assinaturas dos 26 jogadores campeões com a Argentina na Copa do Mundo de 2022 e deixou para o fim o autógrafo mais difícil: o de Lionel Messi.

O avô de Gabriel, um apaixonado por futebol e admirador de Messi, morreu antes de ver o craque argentino levantar o troféu no Catar. Para eternizar aquele momento, o torcedor criou uma réplica da taça e iniciou uma busca para reunir as assinaturas dos campeões mundiais.

A última etapa da jornada aconteceu em Miami, antes do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Gabriel tentou contato com pessoas próximas ao camisa 10, mas esbarrou em dificuldades para chegar até Messi. Segundo ele, foram enviados entre 900 e 1.000 e-mails na tentativa de conseguir ajuda.

“Quando viajei para Miami em maio, três semanas antes do início da Copa, não tinha nenhuma garantia de encontrar Leo. Estava em contato com um funcionário da Inter, o clube dele, que me disse que tentaria me ajudar. Mas ele não tinha muita influência, então não podia me prometer nada”, contou ao L’Équipe.

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Viagens em van e carta ao ídolo

O argentino também explicou os obstáculos que enfrentou para manter o objetivo vivo. Antes, ele e a namorada Kerrin viajavam em uma van para reduzir gastos com hospedagem e alimentação. Nos Estados Unidos, porém, precisaram alugar um carro, encontrar locais para dormir e pagar refeições fora.

Os dois economizaram por mais de um ano para conseguir se manter por uma semana no país. “Eu escrevi para o Leo que estaríamos esperando por ele. Combinei o encontro do lado de fora do centro de treinamento do Inter Miami durante toda a semana”, contou.

Gabriel preparou uma carta para entregar ao jogador, contando a homenagem ao avô e explicando que a réplica da taça já tinha sido assinada pelos outros campeões mundiais. Restava, portanto, apenas a assinatura de Messi. Ele também colocou no envelope duas fotos: uma do troféu e outra dele com a namorada.

Encontro com Lionel Messi

O torcedor aproveitou o contato com o funcionário do Inter Miami para entregá-lo a carta. Pouco tempo depois, recebeu a resposta tão aguardada, com um convite para entrar no CT e aguardar, enfim, pelo encontro.

Messi apareceu após o treino e surpreendeu Gabriel pela forma como o recebeu no local. “Fiquei tão chocado que mal conseguia falar”, disse. O argentino contou que esperava apenas entregar a réplica rapidamente, mas o ídolo manteve uma conversa mais próxima, com assuntos pessoais, como Mendonza, sua cidade natal, e o Godoy Cruz, clube que ele acompanhava com o avô.

Gabriel ainda entregou uma camisa ao ídolo e falou sobre sua expectativa pela participação do astro nesta Copa do Mundo. Na ocasião, a presença de Lionel ainda era tratada com cautela devido à lesão às vésperas do Mundial.

“Senti como se estivesse com um vizinho ou um velho amigo do ensino médio”, disse Gabriel.

Promessa ao avô

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Ajuda com ingressos e jogo da Copa

Depois da conversa, o funcionário do clube ainda revelou outro feito do camisa 10. Gabriel contou que não tinha dinheiro para comprar ingressos para o jogo contra o Philadelphia Union, mas Messi pediu seu número de telefone e enviou duas entradas algumas horas depois.

Gabriel também contou que trabalha como mecânico de bicicletas, retomou os estudos de psicologia, está no segundo ano do curso e mantém a ONG “Compartilhe uma bicicleta – compartilhe um sorriso”. Segundo ele, grande parte da jornada aconteceu enquanto conciliava o projeto com a rotina profissional, muitas vezes dormindo no carro.

Dias depois, ele ainda teve a chance de acompanhar outro jogo do ídolo argentino. Isso porque antes das quartas de final da Copa, contra a Suíça, uma jornalista local publicou um pedido nas redes sociais por histórias emocionantes para presentear com dois ingressos para a partida. Gabriel então compartilhou sua trajetória, venceu a disputa, mas não conseguiu chegar ao estádio a tempo porque morava na Alemanha e faltavam apenas 15 horas para o jogo.

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