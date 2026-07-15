Zidane fica perto de assumir a seleção da França após eliminação na Copa do Mundo

A eliminação da França na semifinal da Copa do Mundo 2026 acelerou os preparativos para uma nova era na seleção. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, Zinedine Zidane está muito próximo de assumir o comando dos Bleus após o encerramento do torneio.

Em publicação nas redes sociais, Romano afirmou que existe um acordo verbal entre Zidane e a Federação Francesa de Futebol (FFF). De acordo com o jornalista, o entendimento já está definido há meses e deve ser oficializado ao fim da Copa, quando acaba o contrato de Deschamps.

A saída de Deschamps, aliás, já era esperada. O treinador havia anunciado anteriormente que deixaria o cargo após a Copa do Mundo de 2026, encerrando um ciclo iniciado em 2012. Sob seu comando, a França conquistou a Copa do Mundo de 2018, a Liga das Nações de 2021 e ainda chegou às finais da Eurocopa de 2016 e do Mundial de 2022. A derrota por 2 a 0 para a Espanha na semifinal marcou o fim da campanha francesa e deixou apenas a disputa do terceiro lugar antes da despedida oficial do treinador.

Sem trabalho desde 2021

Zidane segue sem trabalhar desde que deixou o Real Madrid, em 2021. Desde então, o ex-meia recusou propostas de clubes e de outras seleções, alimentando a expectativa de assumir justamente a equipe nacional francesa. Segundo Romano, o treinador não negocia com nenhum outro projeto e aguarda apenas o momento adequado para iniciar sua trajetória à frente dos Bleus.

Ídolo da seleção francesa como jogador, Zidane conquistou a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000. Como treinador do Real Madrid, conquistou três títulos consecutivos da Champions League entre 2016 e 2018.

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