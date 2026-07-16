Haiti anuncia saída de Migné, técnico que recolocou a seleção na Copa

A Federação Haitiana de Futebol anunciou, nesta quarta-feira (15), o fim do contrato do técnico Sébastien Migné. Assim, o francês, de 53 anos, comandava a seleção desde 2024 e conduziu o Haiti à primeira classificação para uma Copa do Mundo em 52 anos. No Mundial de 2026, porém, a equipe caiu na fase de grupos após três derrotas consecutivas.

Dessa forma, a seleção terminou a participação na última colocação do Grupo C. Os comandados de Migné perderam para a Escócia por 1 a 0 na estreia, sofreram a derrota por 3 a 0 para o Brasil e encerram a campanha com um revés por 4 a 2 diante de Marrocos.

A vaga para o Mundial veio por meio das Eliminatórias da Concacaf. O Haiti liderou o Grupo C, que também contou com Honduras, Costa Rica e Nicarágua. A equipe encerrou a campanha com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Em nota oficial, a Federação informou que a rescisão ocorreu em comum acordo. Migné assumiu o comando da seleção em março de 2024 e deixou o cargo após 27 partidas, com 13 vitórias, cinco empates e nove derrotas.

A edição de 2026 marcou a segunda participação haitiana em Copas do Mundo. Antes disso, a seleção havia disputado apenas o Mundial de 1974, na Alemanha Ocidental, quando também foi eliminada na fase de grupos sem conquistar pontos. Por fim, na campanha mais recente, o Haiti contou com apenas um atleta que atuava no futebol nacional: o meia Pierre Woodensky.

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