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Grêmio acerta contratação de promessa de 16 anos do futebol paranaense

Grêmio acerta contratação de promessa de 16 anos do futebol paranaense
Grêmio acerta contratação de promessa de 16 anos do futebol paranaense -

Mais uma vez, o Grêmio conseguiu a contratação de uma jovem promessa do futebol paranaense. Desta vez, o Tricolor fechou negócio com o zagueiro Thiel, de 16 anos, que estava no São Joseense. O defensor chamou a atenção ao ser titular de todos os jogos da equipe da Região Metropolitana de Curitiba durante a Série D, na qual o Lobo chegou até a segunda fase.

O jogador já está em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar um contrato de três anos. A expectativa é que, inicialmente, o zagueiro atue pela equipe sub-20 do Tricolor. O São Joseense comunicou que a negociação aconteceu de forma definitiva, com o Grêmio adquirindo 50% dos direitos econômicos do defensor. Todavia, os clubes não informaram os valores da negociação.

Thiel fez toda a sua formação no São Joseense. O defensor chegou ao Lobo com 12 anos, atuando pela equipe de futsal. Depois de se destacar no time sub-15, ganhou espaço com Ageu Gonçalves. Inclusive, o zagueiro esteve em campo durante todos os minutos do time na Série D.

Não é a primeira vez que o Grêmio recorre à base de um time paranaense para reforçar sua equipe. Em 2019, o Tricolor contratou o atacante Bitello junto ao Cascavel. Entretanto, o negócio virou uma disputa financeira entre os clubes. Afinal, o Cascavel alega que ainda não recebeu cerca de R$ 8 milhões pela transferência do jogador ao Dínamo de Moscou, em 2023.

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