Grêmio acerta contratação de promessa de 16 anos do futebol paranaense

Mais uma vez, o Grêmio conseguiu a contratação de uma jovem promessa do futebol paranaense. Desta vez, o Tricolor fechou negócio com o zagueiro Thiel, de 16 anos, que estava no São Joseense. O defensor chamou a atenção ao ser titular de todos os jogos da equipe da Região Metropolitana de Curitiba durante a Série D, na qual o Lobo chegou até a segunda fase.

O jogador já está em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar um contrato de três anos. A expectativa é que, inicialmente, o zagueiro atue pela equipe sub-20 do Tricolor. O São Joseense comunicou que a negociação aconteceu de forma definitiva, com o Grêmio adquirindo 50% dos direitos econômicos do defensor. Todavia, os clubes não informaram os valores da negociação.

Thiel fez toda a sua formação no São Joseense. O defensor chegou ao Lobo com 12 anos, atuando pela equipe de futsal. Depois de se destacar no time sub-15, ganhou espaço com Ageu Gonçalves. Inclusive, o zagueiro esteve em campo durante todos os minutos do time na Série D.

Não é a primeira vez que o Grêmio recorre à base de um time paranaense para reforçar sua equipe. Em 2019, o Tricolor contratou o atacante Bitello junto ao Cascavel. Entretanto, o negócio virou uma disputa financeira entre os clubes. Afinal, o Cascavel alega que ainda não recebeu cerca de R$ 8 milhões pela transferência do jogador ao Dínamo de Moscou, em 2023.

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